حزب دموکرات کردستان به‌طور رسمی از ابتکار مسعود بارزانی برای گفت‌وگو با اتحادیه میهنی کردستان و سایر جریان‌های سیاسی استقبال کرد. محمود محمد، سخنگوی حزب دموکرات، اعلام کرد که این حزب آماده است پیام بارزانی را زمینه‌ای برای پایان دادن به بحران سیاسی و تشکیل دولتی فراگیر قرار دهد.

بر اساس بیانیه محمود محمد، سخنگوی حزب دموکرات کردستان، این حزب به‌گرمی از ابتکار مسعود بارزانی درباره وضعیت سیاسی و عبور از بن‌بست‌های موجود استقبال می‌کند.

سخنگوی حزب دموکرات تأکید کرد که در پرتو پیام بارزانی، این حزب آمادگی کامل دارد با «برادران اتحادیه میهنی کردستان» به‌منظور حل مشکلات و پایان دادن به بحران سیاسی اقلیم کردستان، گفت‌وگو و مذاکره کند.

محمود محمد همچنین خاطرنشان کرد که حزب دموکرات خواستار برگزاری گفت‌وگوها و نشست‌هایی با تمامی جریان‌های سیاسی دیگر اقلیم کردستان است تا طرف‌ها بتوانند با همکاری یکدیگر، پاسخگوی خواسته‌ها و اراده شهروندان باشند و این مرحله حساس را با موفقیت پشت سر بگذارند.

این موضع‌گیری در پی درخواست مسعود بارزانی از جریان‌های سیاسی برای قرار دادن منافع عمومی در اولویت همه مسائل مطرح شده است.

محمود محمد، سخنگوی حزب دموکرات کردستان، در بیانیه رسمی خود تأکید کرد:

«در پرتو ابتکار جناب آقای رئیس‌ بارزانی، آماده‌ایم با برادران اتحادیه میهنی کردستان با هدف حل مشکلات و پایان دادن به بحران سیاسی اقلیم کردستان، گفت‌وگو و نشست برگزار کنیم.»

این تحولات سیاسی پس از آن رخ می‌دهد که پارلمان کردستان در چهارم ماه نوامبر، هیئت‌رئیسه خود را انتخاب کرد؛ اقدامی که با اعتراض اتحادیه میهنی کردستان و خروج این حزب از دولت همراه شد.

اکنون ابتکار مسعود بارزانی و پاسخ مثبت حزب دموکرات به آن، می‌تواند زمینه‌ساز گشایش مسیری تازه برای کاهش تنش‌ها و بازگشت جریان‌های سیاسی به میز مذاکرات با هدف تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم کردستان باشد.