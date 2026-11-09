در پی سفر نخست‌وزیر اقلیم کردستان به بغداد و دیدار با علی زیدی؛

نخست‌وزیر اقلیم کردستان از دستیابی به تفاهمی مطلوب با دولت فدرال عراق درباره حقوق قانونی و سهم مالی اقلیم خبر داد و اعلام کرد که بر اساس این توافق، اقلیم کردستان به‌عنوان یک واحد اداری، بودجه‌ای واحد و یکپارچه دریافت خواهد کرد.

بە گزارش کردپرس مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، پس از دیدار با علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، در بغداد، در اظهاراتی مطبوعاتی از دستیابی به نتایج مثبت در مذاکرات دو طرف درباره حقوق قانونی و مطالبات مالی اقلیم کردستان خبر داد.

بارزانی اظهار داشت: «در دیدار با علی زیدی، بر حقوق قانونی و استحقاق‌های مالی اقلیم کردستان تأکید کردیم و به نتایج بسیار خوبی دست یافتیم.»

وی با ابراز خرسندی از تفاهم شکل‌گرفته میان دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق افزود: «مایه خرسندی است که تفاهم خوبی میان ما و دولت عراق شکل گرفته است؛ به‌ویژه درباره این موضوع که یک اقلیم و یک بودجه برای سراسر اقلیم کردستان در نظر گرفته شود. این مسئله مایه خرسندی ماست و امیدوارم موجب رضایت همه شهروندان اقلیم کردستان نیز باشد.»

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از این دیدار، دو طرف همچنین حمله به میدان گازی کورمور را به‌شدت محکوم کردند و بر تداوم پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان، تسریع در تصویب قانون نفت و گاز و تثبیت سهم عادلانه اقلیم در بودجه سال ۲۰۲۷ عراق تأکید کردند.

مسرور بارزانی در حاشیه سفر خود به بغداد همچنین با نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، دیدار و درباره مسائل سیاسی عراق و اقلیم کردستان گفت‌وگو کرد.