بغداد تحقیقات درباره حمله به میدان گازی کورمور را آغاز کرد

هم‌زمان با دستور نخست‌وزیر عراق برای تشکیل کمیته تحقیق درباره حمله به میدان گازی کورمور، هیئت دولت عراق برای بررسی این حادثه به محل میدان رسید.

به گزارش کردپرس، هیئتی از دولت عراق با هدف بررسی ابعاد حمله شب گذشته به میدان گازی کورمور در شهرستان چمچمال، وارد محل این میدان شد.

این هیئت در حالی برای بررسی حمله به میدان گازی کورمور به محل حادثه رسیده است که علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، شب گذشته دستور تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق درباره این حمله را صادر کرده بود.

میدان گازی کورمور در محدوده شهرستان چمچمال، شامگاه یکشنبه ۸ نوامبر ۲۰۲۶ هدف حمله قرار گرفت. یک منبع آگاه در گفت‌وگو با رسانه رووداو اعلام کرد که محل بارگیری این میدان هدف حمله قرار گرفته و در پی آن، تولید گاز در کورمور متوقف شده است.

در همین رابطه، امید احمد، سخنگوی وزارت برق دولت اقلیم کردستان، اعلام کرد توقف صادرات گاز از این میدان موجب کاهش قابل‌توجه تولید برق در شبکه سراسری خواهد شد و بین ۲۵۰۰ تا ۲۸۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید برق کاسته می‌شود.