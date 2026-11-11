تشدید بحران معیشتی و خدماتی در سلیمانیه پس از حمله به میدان گازی کورمور

حمله به میدان گازی کورمور و توقف انتقال گاز به نیروگاه‌های اقلیم کردستان عراق، بحران تأمین برق، سوخت و گاز خانگی را در سلیمانیه تشدید کرده و هم‌زمان به افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش فعالیت‌های تجاری در این منطقه انجامیده است.

به گزارش کردپرس، ستان سلیمانیه در پی حمله به میدان گازی کورمور در شهرستان چمچمال با پیامدهای معیشتی و خدماتی گسترده‌ای روبه‌رو شده است؛ حمله‌ای که به توقف انتقال گاز به شماری از نیروگاه‌های تولید برق در اقلیم کردستان منجر شد و زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر قرار داد.

به نوشته خبرگزاری رسمی عراق (واع)، در پی این حادثه، کاهش ساعات تأمین برق، تعطیلی برخی مغازه‌ها، ازدحام در جایگاه‌های سوخت و تشکیل صف‌های طولانی برای تهیه بنزین و فرآورده‌های نفتی در مناطق مختلف سلیمانیه مشاهده می‌شود.

همچنین شهروندان برای دریافت گاز خانگی در مقابل مراکز توزیع صف کشیده‌اند و نگرانی‌ها درباره تداوم کمبود این اقلام افزایش یافته است.

واع نوشت: پیامدهای این بحران به بخش انرژی محدود نمانده و بازارهای محلی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی هم‌زمان با نوسانات نرخ دلار، فشار مالی بر خانواده‌ها را افزایش داده و قدرت خرید شهروندان، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، را کاهش داده است.

در همین ارتباط، وزارت برق دولت اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که در پی توقف انتقال گاز به نیروگاه‌های تولید برق در اربیل، سلیمانیه، بازیان، چمچمال و دهوک، حدود ۲۵۰۰ تا ۲۸۰۰ مگاوات از ظرفیت شبکه برق این منطقه از دست رفته است.

در همین راستا، «امید احمد»، سخنگوی وزارت برق اقلیم کردستان عراق در گفت‌وگو با واع اظهار کرد که انتقال گاز به نیروگاه‌ها پس از حمله به میدان کورمور متوقف شده است.

به گفته وی، این وزارتخانه برای تأمین برق مراکز حیاتی و حساس، از جمله بیمارستان‌ها و ایستگاه‌های آب، نیروگاه‌های برق‌آبی سدهای دوکان و دربندیخان و همچنین نیروگاه‌هایی را که با انواع دیگر سوخت فعالیت می‌کنند، به کار خواهد گرفت.

وی بازگشت وضعیت برق به شرایط پیش از حمله را منوط به ازسرگیری انتقال گاز از تأسیسات کورمور به نیروگاه‌های تولید برق در استان‌های اقلیم کردستان دانست.

در همین حال، وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر این کشور با درخواست این وزارتخانه موافقت کرده و به وزارت نفت دولت فدرال دستور داده است تا زمان ازسرگیری تولید در میدان کورمور، مقادیر مورد نیاز گاز مایع را برای ساکنان اقلیم کردستان تأمین کند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای تاکید کرد که تمام تلاش خود را برای جلوگیری از بروز مشکل یا کمبود گاز خانگی در روزهای آینده و تا بازگشت تولید میدان کورمور به وضعیت عادی به کار خواهد گرفت.

در سطح امنیتی نیز علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دستور تشکیل کمیته تحقیق مشترک با نهادهای ذی‌ربط در اقلیم کردستان را برای بررسی ابعاد و جزئیات حمله به میدان گازی کورمور صادر کرد.