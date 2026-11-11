مرکز مطالعات عراق از سفر محرمانه علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، به تهران با هدف میانجی‌گری میان ایران و آمریکا خبر داد و مدعی شد زیدی پس از گفت‌وگو با دونالد ترامپ درباره احتمال حمله به ایران، در دیداری سه‌ونیم‌ساعته با مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف، پیشنهادهایی را برای کاهش تنش‌ها مطرح کرده است؛ مذاکراتی که بدون دستیابی به نتیجه مطلوب پایان یافت.

به گزارش کردپرس، مرکز مطالعات عراق جزئیاتی از سفر محرمانه علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، به تهران و دیدار سه‌ونیم‌ساعته وی با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران منتشر کرده و مدعی شده است این سفر با هدف میانجی‌گری برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن انجام شده، اما بدون دستیابی به نتیجه مطلوب پایان یافته است.

به نوشته مرکز مطالعات عراق، تام باراک، فرستاده آمریکا در امور عراق و سوریه، پیش از سفر زیدی به تهران و در جریان دیدار با وی گفته بود که قرار است طی یکی دو روز آینده حمله‌ای علیه ایران انجام شود.

بر اساس این گزارش، زیدی با این اقدام مخالفت کرده و شخصاً با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت‌وگو کرده است. ترامپ در این گفت‌وگو به نخست‌وزیر عراق گفته بود که «طرف ایرانی اهل توافق نیست». با این حال، زیدی از ترامپ خواسته بود فرصت بیشتری در اختیار او قرار دهد تا بتواند با مقام‌های ایرانی درباره کاهش تنش‌ها گفت‌وگو کند.

در این سفر محرمانه، فالح الفیاض، رئیس سازمان حشد شعبی و هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر، زیدی را همراهی کرده‌اند. هیئت عراقی در جریان سفر به تهران با مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف دیدار و درباره راه‌های کاهش تنش و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها گفت‌وگو کرده است.

به نوشته مرکز مطالعات عراق، نشست هیئت عراقی با مقام‌های ایرانی سه ساعت و نیم به طول انجامیده و زیدی در این دیدار با اشاره به افزایش تنش‌ها، از مقام‌های ایرانی پرسیده است که برای کاهش تنش و فروکش کردن درگیری‌ها چه درخواست‌ها و پیشنهادهایی دارند.

در پاسخ به این پرسش، مقام‌های ایرانی اعلام کرده‌اند که برای بررسی پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی نخست‌وزیر عراق به زمان بیشتری نیاز دارند.

بر اساس این گزارش، هیئت عراقی در نهایت بدون دستیابی به نتیجه مطلوب، تهران را ترک کرده است.