۱۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به طرح های صنایع تبدیلی کردستان اختصاص می یابد

سرویس کردستان - مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: ۶۲ طرح مصوب صنایع تبدیلی و غذایی استان برای دریافت یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی معرفی می شوند که تاکنون ۲۶۸ میلیارد تومان از این منابع برای ۱۸ طرح جذب شده است.

به گزارش کرد پرس، امید سلیمی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: تأمین منابع مالی و تسریع در اجرای طرح های سرمایه گذاری بخش کشاورزی با هدف توسعه ظرفیت های تولیدی، حمایت از سرمایه گذاران و ایجاد فرصت های شغلی جدید در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: تاکنون ۲۶۸ میلیارد تومان از اعتبارات پیش بینی شده برای ۱۸ طرح کلیدی جذب شده است که تأمین مالی این طرح ها نقش مؤثری در تکمیل زیرساخت های تولیدی، افزایش ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی و تسریع در اجرای پروژه ها دارد.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به پیگیری های انجام شده برای تسهیل روند دریافت تسهیلات اظهار کرد: هماهنگی با بانک های عامل و تکمیل پرونده های اعتباری سرمایه گذاران با هدف رفع موانع موجود و تسریع در پرداخت تسهیلات به طرح های در انتظار تأمین اعتبار دنبال می شود.

سلیمی با اشاره به ظرفیت اشتغال زایی این طرح ها بیان کرد: با افتتاح و بهره برداری از طرح های مورد نظر، زمینه ایجاد ۸۹۴ فرصت شغلی مستقیم و سه هزار و ۵۷۶ فرصت شغلی غیرمستقیم در استان فراهم می شود.

وی توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را از راهبردهای مهم برای تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی دانست و افزود: گسترش این صنایع علاوه بر جلوگیری از خام فروشی و کاهش ضایعات محصولات، موجب افزایش ارزش افزوده، رونق سرمایه گذاری و تقویت اقتصاد مناطق روستایی و کشاورزی می شود.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی کردستان ابراز امیدواری کرد با همکاری بانک های عامل و تسریع در تخصیص و پرداخت تسهیلات، روند اجرای طرح های سرمایه گذاری در این بخش شتاب بگیرد.