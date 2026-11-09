تأملی بر نسبت رسانه، حکمرانی و افق توسعه کردستان در دیدار اعضای هیئت‌مدیره خانه مطبوعات با استاندار

توسعه، بیش از آنکه در تعداد پروژه‌های عمرانی، حجم اعتبارات، مصوبات اداری و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی خلاصه شود، به کیفیت تصمیم‌گیری، ظرفیت نهادها، مشارکت اجتماعی و توانایی تبدیل منابع و فرصت‌ها به ارزش اقتصادی و رفاه عمومی وابسته است. توسعه فرایندی چندبعدی است که در آن اقتصاد، نهادها، سرمایه انسانی، اعتماد اجتماعی و کیفیت حکمرانی در پیوندی متقابل قرار می‌گیرند تا در نهایت به بهبود قابل سنجش زندگی مردم منجر شوند.

کردپرس- از این منظر، دیدار اعضای هیئت‌مدیره خانه مطبوعات و رسانه های کردستان با آرش زره‌تن لهونی، استاندار کردستان، را می‌توان فراتر از یک نشست صنفی و اداری تحلیل کرد؛ دیداری که در فضای صمیمی و گفت‌وگومحور آن، هم مطالبات جامعه رسانه‌ای مطرح شد و هم فرصتی برای تأمل درباره نسبت رسانه و مدیریت اجرایی در مسیر توسعه استان فراهم آمد.

در این نشست، اعضای هیئت‌مدیره خانه مطبوعات و رسانه های کردستان ضمن تشریح بخشی از مسائل و دغدغه‌های فعالان رسانه‌ای، بر ضرورت حمایت مؤثرتر از رسانه‌ها، ساماندهی نظام توزیع آگهی‌ها، ایجاد سازوکاری شفاف و عادلانه برای بهره‌مندی رسانه‌ها از ظرفیت‌های تبلیغاتی دستگاه‌های اجرایی و پیگیری موضوع مسکن خبرنگاران تأکید کردند.

استاندار کردستان نیز پس از شنیدن مطالبات مطرح‌شده، دستور پیگیری موضوع مسکن خبرنگاران و ساماندهی آگهی‌ها را صادر کرد؛ دستورهایی که تحقق آنها می‌تواند گامی در جهت بهبود شرایط حرفه‌ای جامعه رسانه‌ای استان باشد. البته اهمیت واقعی این تصمیم‌ها در ادامه مسیر و تبدیل شدن آنها به سازوکارهای اجرایی، تعیین مسئولیت دستگاه‌های مرتبط و دستیابی به نتایج مشخص و قابل ارزیابی خواهد بود.

نکته مهم این است که این مطالبات را نباید صرفاً در چارچوب مسائل صنفی یک گروه حرفه‌ای محدود کرد. در جوامع امروز، رسانه‌ها بخشی از زیرساخت ارتباطی، اطلاعاتی و نهادی توسعه محسوب می‌شوند. رسانه‌ای که از پایداری اقتصادی و امنیت حرفه‌ای برخوردار نباشد، در ایفای نقش خود به‌عنوان تولیدکننده اطلاعات، ناظر بر عملکرد نهادها و واسطه ارتباطی جامعه با نظام تصمیم‌گیری با محدودیت مواجه خواهد شد.

از منظر اقتصاد رسانه، پایداری مالی یکی از پیش‌شرط‌های استمرار فعالیت حرفه‌ای و حفظ استقلال تحریریه‌هاست. به همین دلیل، ساماندهی آگهی‌ها صرفاً مسئله توزیع منابع تبلیغاتی نیست؛ بلکه موضوعی مرتبط با شفافیت، عدالت در تخصیص منابع، رقابت سالم و تقویت تکثر رسانه‌ای است. نظام توزیع آگهی‌ها باید بر اساس معیارهای روشن، قابل ارزیابی و غیرسلیقه‌ای شکل بگیرد تا حمایت اقتصادی از رسانه‌ها به تقویت حرفه‌ای‌گری و استقلال آنها منجر شود.

موضوع مسکن خبرنگاران نیز در چارچوب سیاست‌های حفظ و تقویت سرمایه انسانی قابل ارزیابی است. نیروی انسانی متخصص، یکی از مهم‌ترین دارایی‌های هر نظام توسعه‌ای است و حرفه روزنامه‌نگاری نیز از این قاعده مستثنا نیست. بهبود شرایط معیشتی خبرنگاران می‌تواند به ماندگاری نیروهای توانمند، ارتقای کیفیت فعالیت حرفه‌ای و تقویت ظرفیت تولید و گردش اطلاعات در استان کمک کند.

بنابراین، حمایت از رسانه‌ها را باید نوعی سرمایه‌گذاری در زیرساخت اجتماعی و نهادی توسعه دانست؛ سرمایه‌گذاری‌ای که البته باید با رعایت استقلال حرفه‌ای، شفافیت و عدالت همراه باشد.

همگرایی رسانه و مدیریت؛ ضرورتی برای حکمرانی توسعه‌گرا

بخش قابل تأمل‌تر این دیدار، نگاهی بود که استاندار کردستان به جایگاه رسانه‌ها در مسیر توسعه استان داشت. زره‌تن لهونی، کسب عنوان برتر در میان استانداری‌های کشور را تا حد زیادی حاصل همگرایی رسانه‌ها با مجموعه مدیریت استان دانست.

این سخن را می‌توان در چارچوب یکی از تحولات مهم نظری در مطالعات حکمرانی تحلیل کرد؛ گذار از الگوی دولت‌محور و تصمیم‌گیری متمرکز به الگوهای مشارکتی که در آنها دولت، جامعه مدنی، بخش خصوصی، نهادهای تخصصی و رسانه‌ها در فرایندهای سیاست‌گذاری و حل مسائل عمومی نقش دارند.

در ادبیات حکمرانی خوب، مشارکت، شفافیت، پاسخ‌گویی، اثربخشی و اعتماد عمومی از مؤلفه‌های بنیادین کیفیت حکمرانی به شمار می‌روند. بر این اساس، موفقیت مدیریت عمومی صرفاً به توانایی صدور دستور و اجرای تصمیمات وابسته نیست، بلکه به میزان توانایی آن در جلب مشارکت، ایجاد اجماع، مدیریت تعارض منافع و استفاده از دانش و ظرفیت‌های اجتماعی نیز بستگی دارد.

رسانه در چنین الگویی، نهادی واسط میان جامعه و نظام تصمیم‌گیری است. از یک سو، مسائل و مطالبات شهروندان را به عرصه مدیریت منتقل می‌کند و از سوی دیگر، با تبیین سیاست‌ها، انتشار اطلاعات و فراهم کردن زمینه گفت‌وگوی عمومی، به افزایش آگاهی اجتماعی درباره مسائل و اولویت‌های توسعه کمک می‌کند.

از این منظر، همگرایی رسانه‌ها با مدیریت استان می‌تواند یک مزیت نهادی برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای باشد؛ البته به شرط آنکه بر پایه اعتماد متقابل، شفافیت و احترام به استقلال حرفه‌ای شکل بگیرد.

باید میان همگرایی و هم‌صدایی تفاوت قائل شد. توسعه به رسانه‌هایی نیاز دارد که ضمن شناخت واقعیت‌های اجرایی و محدودیت‌های مدیریتی، استقلال خود را حفظ کنند و بتوانند عملکرد دستگاه‌ها را با نگاهی کارشناسی ارزیابی کنند. رسانه‌ای که صرفاً بازتاب‌دهنده روایت رسمی مدیریت باشد، بخشی از کارکرد نظارتی و حرفه‌ای خود را از دست می‌دهد؛ همان‌گونه که رسانه‌ای که بدون اتکا به اطلاعات معتبر و تحلیل کارشناسی صرفاً به بازتولید نارضایتی بپردازد نیز نمی‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت حکمرانی ایفا کند.

آنچه برای توسعه ضروری است، نوعی «همگرایی انتقادی» است؛ الگویی که در آن رسانه و مدیریت استان در هدف کلان توسعه و بهبود زندگی مردم اشتراک نظر دارند، اما رسانه استقلال خود را در نقد، پرسشگری و مطالبه‌گری حفظ می‌کند.

چنین تعاملی می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی منجر شود. سرمایه اجتماعی در یکی از مهم‌ترین برداشت‌های نظری خود، به شبکه‌های ارتباطی، اعتماد و هنجارهای همکاری اشاره دارد که امکان کنش جمعی را تسهیل می‌کنند. هر اندازه اعتماد میان نهادهای عمومی و جامعه تقویت شود، امکان مشارکت در برنامه‌های جمعی، پذیرش سیاست‌های عمومی و همکاری برای حل مسائل مشترک افزایش می‌یابد.

از این رو، رسانه را باید یکی از بازیگران مؤثر در تولید و تقویت سرمایه اجتماعی دانست؛ نقشی که در استانی مانند کردستان، با برخورداری از ظرفیت‌های انسانی، فرهنگی و اجتماعی ارزشمند، اهمیت مضاعفی دارد.

رتبه مدیریتی و واقعیت‌های اجتماعی؛ دو سطح متفاوت از ارزیابی توسعه

نکته مهم دیگر در سخنان استاندار، تأکید بر این واقعیت بود که کسب عنوان برتر در میان استانداری‌های کشور به معنای نبود مشکلاتی همچون بیکاری، گرانی، تورم و سایر مسائل اقتصادی و اجتماعی در استان نیست.

این تفکیک از منظر مطالعات توسعه اهمیت زیادی دارد. در ارزیابی عملکرد نظام‌های اجرایی باید میان شاخص‌های نهادی و مدیریتی از یک سو و شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر تمایز قائل شد.

شاخص‌های مدیریتی می‌توانند میزان تحقق برنامه‌ها، کیفیت هماهنگی بین دستگاهی، سرعت پیگیری مصوبات، جذب منابع و بهبود فرایندهای اجرایی را نشان دهند. در مقابل، شاخص‌هایی مانند نرخ بیکاری، سطح درآمد خانوار، قدرت خرید، نرخ فقر، بهره‌وری اقتصادی و کیفیت زندگی، پیامدهای واقعی سیاست‌ها را در سطح جامعه منعکس می‌کنند.

میان این دو دسته شاخص ارتباط وجود دارد، اما این ارتباط الزاماً فوری و مستقیم نیست. عملکرد مناسب یک نهاد اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی باشد، اما تحقق این پیامدها به عوامل دیگری همچون وضعیت اقتصاد ملی، میزان سرمایه‌گذاری، ساختار بازار کار، ظرفیت بخش خصوصی و شرایط منطقه‌ای نیز وابسته است.

از همین رو، نه می‌توان رتبه برتر یک نهاد را معادل حل مشکلات جامعه دانست و نه وجود مشکلات اقتصادی را دلیلی برای نادیده گرفتن بهبودهای نهادی و مدیریتی تلقی کرد.

ارزیابی علمی مدیریت استان باید هم‌زمان به دو پرسش پاسخ دهد: نخست اینکه دستگاه اجرایی تا چه اندازه در انجام وظایف و تحقق برنامه‌های خود موفق بوده است؟ و دوم اینکه این عملکرد تا چه اندازه به بهبود شرایط زندگی مردم منجر شده است؟

این همان تفاوت میان سنجش عملکرد و سنجش اثربخشی است. یک نظام مدیریتی زمانی به مرحله بلوغ می‌رسد که بتواند علاوه بر گزارش اقدامات و فعالیت‌ها، آثار واقعی سیاست‌های خود را نیز با شاخص‌های قابل اندازه‌گیری به جامعه ارائه کند.

در واقع، رویکرد واقع‌بینانه در ارزیابی مدیریت استان اقتضا می‌کند که دستاوردهای نهادی دیده شوند، اما مشکلات اجتماعی و اقتصادی نیز بدون تعارف و بزرگ‌نمایی مورد توجه قرار گیرند. این نگاه نه انکار موفقیت‌هاست و نه نادیده گرفتن دشواری‌ها؛ بلکه تلاشی برای فهم دقیق‌تر رابطه میان اقدامات مدیریتی و نتایج توسعه‌ای است.

ریل‌گذاری توسعه؛ از مزیت‌های جغرافیایی تا خلق ارزش اقتصادی

اشاره استاندار به اقداماتی همچون تصویب بندر خشک برای سنندج و پروژه‌هایی نظیر قشلاق ـ گریزه نیز از منظر اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی منطقه‌ای قابل بررسی است.

یکی از مسائل اساسی در توسعه مناطق، فاصله میان ظرفیت‌های بالقوه و فرصت‌های بالفعل اقتصادی است. بسیاری از مناطق از مزیت‌های جغرافیایی، طبیعی، انسانی و فرهنگی برخوردارند، اما به دلیل ضعف زیرساخت‌ها، محدودیت سرمایه‌گذاری، ناکارآمدی نهادی و فقدان پیوند میان بخش‌های مختلف اقتصاد، قادر به تبدیل این ظرفیت‌ها به ارزش اقتصادی پایدار نیستند.

کردستان نیز با وجود برخورداری از موقعیت مرزی، ظرفیت‌های تجاری، منابع طبیعی، توانمندی‌های کشاورزی، جاذبه‌های گردشگری و سرمایه انسانی ارزشمند، همچنان با چالش‌هایی در زمینه سرمایه‌گذاری، اشتغال و بهره‌برداری اقتصادی از این ظرفیت‌ها روبه‌روست.

در چنین شرایطی، مسئله اصلی صرفاً شناسایی مزیت‌ها نیست؛ بلکه طراحی سازوکاری برای اتصال این مزیت‌ها به یکدیگر و تبدیل آنها به زنجیره‌های ارزش اقتصادی است.

طرح بندر خشک سنندج را می‌توان در همین چارچوب ارزیابی کرد. در اقتصاد منطقه‌ای، زیرساخت‌های لجستیکی از عوامل تعیین‌کننده در کاهش هزینه مبادلات، افزایش رقابت‌پذیری و اتصال مناطق به بازارهای داخلی و بین‌المللی محسوب می‌شوند.

بندر خشک، در صورت تکمیل زنجیره خدمات گمرکی، انبارداری، حمل‌ونقل، ترانزیت و خدمات تجاری، می‌تواند ظرفیت سنندج و کردستان را در شبکه مبادلات منطقه‌ای تقویت کند. موقعیت جغرافیایی استان و همجواری با بازار عراق نیز این ظرفیت را به یک فرصت راهبردی تبدیل می‌کند.

با این حال، تصویب چنین طرحی تنها نقطه آغاز است. تحقق آثار اقتصادی آن به تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی، تسهیل فرایندهای گمرکی، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ایجاد خدمات پشتیبان و شکل‌گیری ارتباط مؤثر با شبکه‌های حمل‌ونقل وابسته است.

به بیان دیگر، مزیت جغرافیایی زمانی به مزیت اقتصادی تبدیل می‌شود که در قالب زیرساخت، سرمایه، دانش، خدمات و شبکه‌های تجاری سازمان‌دهی شود. معیار موفقیت چنین طرحی نیز نه صرفاً آغاز عملیات اجرایی، بلکه میزان توانایی آن در افزایش مبادلات، جذب سرمایه، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت جایگاه اقتصادی استان خواهد بود.

پروژه قشلاق ـ گریزه نیز باید در چارچوب توسعه شهری و ارتقای کیفیت زیست شهروندان مورد توجه قرار گیرد. در رویکردهای جدید برنامه‌ریزی شهری، پروژه‌های کالبدی زمانی واجد ارزش توسعه‌ای هستند که به بهبود کیفیت محیط شهری، افزایش کارایی زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت زندگی و تقویت پیوندهای اجتماعی منجر شوند.

بنابراین، ارزیابی چنین پروژه‌هایی نباید صرفاً به میزان پیشرفت فیزیکی یا اعتبارات هزینه‌شده محدود شود؛ بلکه باید آثار آنها بر محیط زندگی، دسترسی شهروندان، کیفیت خدمات و پایداری شهری نیز مورد سنجش قرار گیرد.

کردستان؛ ضرورت عبور از توسعه نامتوازن و فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه‌ای

در تحلیل مسیر توسعه کردستان، باید به یک واقعیت ساختاری نیز توجه داشت: توسعه مناطق در یک کشور الزاماً به شکل متوازن و هم‌زمان اتفاق نمی‌افتد. تفاوت در زیرساخت‌ها، دسترسی به سرمایه، فرصت‌های شغلی، پیوند با بازارها و ظرفیت نهادی می‌تواند به شکل‌گیری شکاف‌های منطقه‌ای منجر شود.

از این منظر، مسئله کردستان صرفاً کمبود چند پروژه عمرانی نیست؛ بلکه ضرورت تقویت پیوندهای اقتصادی و نهادی استان با کانون‌های تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت است.

سیاست توسعه منطقه‌ای باید به دنبال کاهش هزینه‌های فعالیت اقتصادی، افزایش بهره‌وری، تقویت مزیت‌های رقابتی و فراهم کردن زمینه حضور مؤثر بخش خصوصی باشد. این هدف با اتکا به اعتبارات دولتی و اجرای پروژه‌های عمرانی به‌تنهایی محقق نمی‌شود.

کردستان برای عبور از محدودیت‌های ساختاری خود به الگویی از توسعه درون‌زا و در عین حال برون‌نگر نیاز دارد؛ الگویی که از ظرفیت‌های بومی و منطقه‌ای آغاز کند، اما خود را به مرزهای جغرافیایی استان محدود نسازد و با بازارهای ملی و منطقه‌ای پیوند برقرار کند.

در چنین الگویی، توسعه کشاورزی باید با صنایع تبدیلی و تکمیلی ارتباط پیدا کند، گردشگری باید به زنجیره‌ای از خدمات و فعالیت‌های اقتصادی متصل شود، موقعیت مرزی باید در خدمت گسترش تجارت و ترانزیت قرار گیرد و پروژه‌های زیرساختی باید به بسترسازی برای سرمایه‌گذاری و اشتغال کمک کنند.

این همان نقطه‌ای است که ریل‌گذاری مدیریتی می‌تواند به تحول اقتصادی تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه برنامه‌ها از انسجام، استمرار و قابلیت اجرا برخوردار باشند.

توسعه انسانی معیار نهایی موفقیت سیاست‌ها

در کنار همه این مباحث، نباید هدف نهایی توسعه را فراموش کرد. در رویکرد توسعه انسانی، که با اندیشه‌های آمارتیا سن و مفهوم گسترش قابلیت‌های انسانی شناخته می‌شود، توسعه صرفاً افزایش درآمد یا انباشت سرمایه نیست؛ بلکه گسترش فرصت‌ها و آزادی‌های واقعی انسان‌ها برای برخورداری از زندگی شایسته است.

بر این اساس، پروژه‌های زیرساختی، رشد اقتصادی و بهبود شاخص‌های مدیریتی زمانی ارزش نهایی پیدا می‌کنند که به افزایش فرصت‌های اشتغال، دسترسی بهتر به خدمات، ارتقای آموزش، بهبود سلامت، کاهش فقر و افزایش قدرت انتخاب شهروندان منجر شوند.

این نگاه، معیار مهمی برای ارزیابی سیاست‌های توسعه‌ای در کردستان نیز به دست می‌دهد. پرسش اصلی درباره هر پروژه یا برنامه باید این باشد که چه تغییری در فرصت‌های زندگی مردم ایجاد می‌کند؟ چه میزان ارزش اقتصادی می‌آفریند؟ چه گروه‌هایی از منافع آن بهره‌مند می‌شوند؟ و تا چه اندازه به کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای کمک می‌کند؟

توسعه‌ای که در شاخص‌های اداری موفق باشد، اما آثار آن در زندگی روزمره مردم احساس نشود، هنوز به مقصد نهایی خود نرسیده است.

رسانه دیده‌بان توسعه و پل ارتباطی جامعه با مدیریت

در این میان، رسانه‌ها می‌توانند نقش مهمی در تبدیل رویکردهای توسعه‌ای به یک مطالبه عمومی و فرایند اجتماعی ایفا کنند.

رسانه توسعه‌گرا صرفاً رسانه‌ای نیست که اخبار پروژه‌ها و اقدامات عمرانی را منتشر می‌کند؛ بلکه رسانه‌ای است که منطق اقتصادی و اجتماعی پروژه‌ها را بررسی می‌کند، ظرفیت‌های منطقه را به جامعه معرفی می‌کند، موانع ساختاری را به بحث می‌گذارد و عملکرد سیاست‌ها را با معیارهای علمی و منافع عمومی می‌سنجد.

در ادبیات ارتباطات توسعه، دسترسی به اطلاعات و امکان مشارکت در گفت‌وگوی عمومی از عوامل مهم توانمندسازی جوامع محسوب می‌شوند. جامعه‌ای که از اطلاعات دقیق برخوردار است و می‌تواند مطالبات خود را در فضای عمومی مطرح کند، ظرفیت بیشتری برای مشارکت آگاهانه در فرایندهای توسعه خواهد داشت.

رسانه می‌تواند به کاهش فاصله میان سیاست‌گذاری و واقعیت‌های اجتماعی کمک کند؛ مدیران از طریق آن با مسائل و انتظارات جامعه آشنا می‌شوند و شهروندان نیز با شناخت دقیق‌تر برنامه‌ها، محدودیت‌ها و فرصت‌ها، امکان مشارکت مؤثرتری در مسائل عمومی پیدا می‌کنند.

در این چارچوب، نقش خانه مطبوعات نیز می‌تواند فراتر از پیگیری مطالبات صنفی تعریف شود. این نهاد با تجمیع ظرفیت رسانه‌های استان، امکان شکل‌گیری گفت‌وگوی کارشناسی میان جامعه رسانه‌ای و مدیریت اجرایی را فراهم می‌کند و می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های توسعه‌ای، بررسی سیاست‌های عمومی و طرح مسائل راهبردی استان نقش‌آفرین باشد.

البته تحقق چنین نقشی مستلزم تقویت حرفه‌ای‌گری، استقلال رسانه‌ها، دسترسی به اطلاعات و ایجاد سازوکارهای شفاف حمایت اقتصادی است. رسانه‌ای که درگیر نااطمینانی اقتصادی و محدودیت‌های حرفه‌ای باشد، نمی‌تواند تمام ظرفیت خود را در خدمت تولید محتوای باکیفیت و نظارت تخصصی قرار دهد.

از این رو، مطالبات مطرح‌شده در دیدار خانه مطبوعات با استاندار را باید بخشی از گفت‌وگوی بزرگ‌تر درباره کیفیت حکمرانی و زیرساخت‌های توسعه استان دانست.

توسعه‌گرایی واقع‌بینی در شناخت مشکلات و باور به امکان تغییر

آنچه از مجموع این دیدار و سخنان استاندار قابل دریافت است، تأکید بر نوعی نگاه توسعه‌محور است؛ نگاهی که ضمن پذیرش مشکلات موجود، بر ضرورت ریل‌گذاری برای آینده و استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی و اجتماعی استان تأکید دارد.

به باور نگارنده، نگاه توسعه‌محور پیش از آنکه به معنای خوش‌بینی به عملکردها یا تأیید بی‌چون‌وچرای برنامه‌های مدیریتی باشد، به معنای باور به امکان تغییر، شناخت واقع‌بینانه محدودیت‌ها و تلاش مستمر برای تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به فرصت‌های بالفعل است.

این نگاه نه مشکلات را انکار می‌کند و نه در توصیف آنها متوقف می‌ماند. نه دستاوردهای مدیریتی را نادیده می‌گیرد و نه آنها را جایگزین معیارهای واقعی رفاه و کیفیت زندگی می‌سازد. توسعه‌گرایی یعنی پذیرش این واقعیت که تغییر شرایط موجود امکان‌پذیر است، اما تحقق آن به برنامه‌ریزی علمی، تصمیم‌گیری شجاعانه، اصلاح ساختارهای ناکارآمد، مشارکت اجتماعی و استمرار در اجرا نیاز دارد.

برای استانی مانند کردستان که با چالش‌های ساختاری در حوزه اشتغال، سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساختی روبه‌روست، چنین رویکردی اهمیت ویژه‌ای دارد. ظرفیت‌های استان قابل توجه‌اند، اما تبدیل این ظرفیت‌ها به فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی مستلزم عبور از نگاه‌های مقطعی، جزیره‌ای و پروژه‌محور است.

در این مسیر، مدیریت استان باید بتواند میان زیرساخت، سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و کیفیت زندگی ارتباطی نظام‌مند برقرار کند. در مقابل، رسانه‌ها نیز باید با نقد مسئولانه، تحلیل کارشناسی، اطلاع‌رسانی دقیق و مطالبه‌گری مستمر، به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی کمک کنند.

شاید مهم‌ترین پیام این دیدار نیز همین باشد که توسعه کردستان نه در انحصار مدیریت اجرایی است و نه صرفاً با مطالبه‌گری رسانه‌ای محقق می‌شود. توسعه، حاصل پیوند ظرفیت‌های مدیریتی، سرمایه اجتماعی، توان اقتصادی، دانش تخصصی و مشارکت عمومی است.دیدار اعضای هیئت‌مدیره خانه مطبوعات با استاندار کردستان، در فضایی صمیمی و همراه با طرح صریح مطالبات، فرصتی برای تقویت این مسیر بود. اکنون اهمیت این نشست در دو سطح قابل ارزیابی است: نخست، میزان تحقق مطالبات جامعه رسانه‌ای و دوم، شکل‌گیری سازوکاری پایدار برای تعامل رسانه و مدیریت استان در مسیر رصد، تحلیل و ارزیابی برنامه‌های توسعه‌ای.

در نهایت، توسعه نه با انکار مشکلات محقق می‌شود و نه با توقف در توصیف آنها. توسعه از نقطه‌ای آغاز می‌شود که مسئله به برنامه، برنامه به اقدام و اقدام به بهبود قابل سنجش در زندگی مردم تبدیل شود.

همگرایی، زمانی به سرمایه توسعه تبدیل می‌شود که اعتماد و همکاری را در کنار نقد و پاسخ‌گویی بنشاند. مقصد نهایی نیز نه صرفاً کسب رتبه‌های مدیریتی و اجرای پروژه‌های عمرانی، بلکه تبدیل ظرفیت‌های کردستان به فرصت‌های پایدار اقتصادی و اجتماعی و فراهم کردن امکان زندگی بهتر برای مردم این سرزمین است.