کردپرس
صنایع دستی کردستان ظرفیت توسعه اشتغال و حضور در بازارهای جهانی را دارد
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۰۹:۱۳ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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صنایع دستی کردستان ظرفیت توسعه اشتغال و حضور در بازارهای جهانی را دارد

سرویس کردستان - سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان گفت: توسعه بازار فروش، تسهیل دسترسی صنعتگران به تسهیلات و حمایت از تولیدکنندگان می تواند زمینه افزایش اشتغال پایدار و حضور گسترده تر صنایع دستی استان در بازارهای داخلی و خارجی را فراهم کند.

به گزارش کرد پرس، آرمان وطن دوست در نشست با جمعی از فعالان و صنعتگران صنایع دستی کردستان، گفت: این استان از تنوع قابل توجهی در رشته های صنایع دستی برخوردار است و هنرمندان آن با تکیه بر دانش بومی، مهارت های سنتی و خلاقیت، نقش مهمی در حفظ و تداوم هنرهای اصیل منطقه دارند.

وی افزود: محصولات صنایع دستی کردستان از هویت فرهنگی و کیفیت مناسبی برخوردارند و معرفی مطلوب این آثار و فراهم کردن زمینه عرضه آن ها می تواند به گسترش حضور هنرمندان استان در بازارهای ملی و بین المللی کمک کند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات فعالان این حوزه گفت: شناسایی موانع تولید، تسهیل دسترسی به تسهیلات و حمایت از توسعه فعالیت های اقتصادی هنرمندان باید به صورت جدی دنبال شود.

وطن دوست توسعه بازار فروش را از نیازهای اساسی صنعتگران دانست و افزود: در کنار حمایت از تولید، باید برای بازاریابی، معرفی محصولات و ایجاد فرصت های جدید عرضه برنامه ریزی شود تا هنرمندان بتوانند سهم بیشتری از بازار را به دست آورند.

وی برگزاری نمایشگاه های تخصصی، حضور در رویدادهای ملی و بین المللی، بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی و تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان و بازار مصرف را از راهکارهای مؤثر برای توسعه بازار صنایع دستی عنوان کرد.

وی با اشاره به ظرفیت اشتغال زایی این بخش اظهار کرد: بسیاری از رشته های صنایع دستی با سرمایه گذاری محدود و اتکا به مهارت و دانش بومی قابلیت ایجاد اشتغال دارند و توسعه آن ها می تواند به بهبود معیشت خانوارها و رونق کسب وکارهای محلی کمک کند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان همچنین بر ضرورت تقویت تشکل های تخصصی تأکید کرد و گفت: استفاده از تجربه و دیدگاه صنعتگران در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها به شناسایی دقیق تر مشکلات و ارائه راهکارهای متناسب با نیازهای این حوزه منجر می شود.

وطن دوست صنایع دستی را بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی کردستان دانست و افزود: حمایت از هنرمندان این عرصه علاوه بر رونق اقتصادی، در حفظ و انتقال میراث ارزشمند فرهنگی استان به نسل های آینده نقش دارد.

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