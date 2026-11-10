فعالان فنی و حرفه ای کردستان مشمول بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر می شوند

سرویس کردستان - مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان گفت: فعالان حوزه فنی و حرفه ای در گروه سنی ۱۸ تا ۵۰ سال می توانند با عضویت در این صندوق از خدمات بیمه ای شامل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان بهره مند شوند.

به گزارش کرد پرس، امجد حسین پناهی در نشست با اعضای انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای شهرستان دهگلان اظهار کرد: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با ارائه خدمات بیمه ای، زمینه برخورداری جامعه هدف از حمایت های اجتماعی و اقتصادی را فراهم کرده است.

وی با اشاره به امکان نقل وانتقال سوابق بیمه ای میان این صندوق و سازمان تأمین اجتماعی افزود: این ظرفیت فرصت مناسبی برای افرادی است که قصد دارند سوابق بیمه ای خود را میان این دو مجموعه منتقل کنند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان با بیان اینکه افراد ۱۸ تا ۵۰ سال امکان عضویت در این صندوق را دارند، گفت: فعالان حوزه فنی و حرفه ای نیز می توانند از این ظرفیت برای تأمین آینده خود و خانواده هایشان استفاده کنند.

سرپرست آموزش فنی و حرفه ای شهرستان دهگلان نیز در این نشست با اشاره به اهمیت بیمه در ارتقای رفاه و امنیت اقتصادی افراد اظهار کرد: بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ظرفیت ارزشمندی برای فعالان آموزشگاه های آزاد و جامعه فنی و حرفه ای محسوب می شود.

مرتضی رضایی از اعضای انجمن صنفی خواست با معرفی این امکان به همکاران خود و بهره گیری از ظرفیت رسانه ها و فضای مجازی، زمینه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی درباره خدمات صندوق را فراهم کنند.