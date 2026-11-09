۹ هزار پرونده در کردستان با صلح و سازش مختومه شد

سرویس کردستان ـ معاون شوراهای حل اختلاف استان کردستان از مختومه شدن ۹ هزار و ۲۱۲ پرونده از طریق صلح و سازش در هشت ماه گذشته خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۳۰ هزار پرونده در شعب شوراهای حل اختلاف استان مورد رسیدگی قرار گرفته است.

به گزارش کرد پرس، بهادر اسدی در تشریح عملکرد شوراهای حل اختلاف استان کردستان، با اشاره به بیست وپنجمین سالگرد تأسیس این نهاد به خبرنگاران گفت: شوراهای حل اختلاف از سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را بر اساس آیین نامه مصوب رئیس قوه قضاییه آغاز کردند و پس از آن، قانون شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید.

وی افزود: در قانون سال ۱۳۹۴ دو مأموریت اصلی شامل رسیدگی قضایی و ایجاد صلح و سازش برای شوراهای حل اختلاف پیش بینی شده بود، اما با تصویب قانون جدید در سال ۱۴۰۲، ساختار و مأموریت این نهاد تغییر کرد و وظیفه رسیدگی قضایی از شوراها گرفته شد و فعالیت آن ها به انجام فرایندهای صلح و سازش محدود شد.

معاون شوراهای حل اختلاف استان کردستان ادامه داد: بر اساس قانون جدید، دادگاه های صلح نیز تشکیل شدند و پیش بینی قانون گذار این بود که شعب شوراهای حل اختلاف در کنار دادگاه های صلح مستقر شوند تا قضات بتوانند بر روند سازش نظارت مستقیم داشته باشند، اما به دلیل محدودیت فضای فیزیکی و کمبود ساختمان در استان، تاکنون امکان استقرار همه شعب در کنار دادگاه های صلح فراهم نشده است.

اسدی با قدردانی از تلاش کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف در طول ۲۵ سال فعالیت این نهاد، گفت: بسیاری از اعضای شوراها سال ها با کمترین دریافتی و بدون برخورداری از مزایای متناسب، با صداقت و دلسوزی برای حل اختلافات مردم تلاش کرده اند و خدمات این افراد شایسته تقدیر است.

وی با اشاره به ساختار شوراهای حل اختلاف استان کردستان بیان کرد: در حال حاضر ۶۳ شعبه شورا در استان فعالیت دارند که ۲۱ شعبه از آن ها در معیت دادگاه های صلح مستقر هستند. همچنین ۹ شعبه ویژه در زندان های استان و شعب تخصصی برای رسیدگی به اختلافات در حوزه های مختلف پیش بینی شده است.

رسیدگی به بیش از ۳۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف

معاون شوراهای حل اختلاف استان کردستان با تشریح آمار عملکرد این نهاد در هشت ماه گذشته اظهار کرد: در این مدت ۲۸ هزار و ۵۷۶ پرونده به شوراهای حل اختلاف استان ارجاع شده و در مجموع ۳۰ هزار و ۷۰۷ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است که نشان دهنده تعیین تکلیف ۲ هزار و ۱۳۱ پرونده بیش از تعداد ورودی هاست.

وی میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در شوراهای حل اختلاف را ۲۸ روز اعلام کرد و افزود: ۹۷ درصد ابلاغ های شوراها به صورت الکترونیکی انجام می شود و در حال حاضر ۸۳ درصد پرونده ها نیز به شکل الکترونیکی مدیریت و رسیدگی می شوند.

اسدی با اشاره به برنامه شوراها برای تکمیل فرایند هوشمندسازی گفت: کمبود تجهیزات و سامانه های مورد نیاز، از جمله در شهرستان کامیاران، مانع دستیابی به پوشش کامل الکترونیکی شده است که امیدواریم با تأمین امکانات لازم، این میزان به ۱۰۰ درصد افزایش یابد.

وی میزان پرونده های منتهی به صلح و سازش را ۹ هزار و ۲۱۲ فقره اعلام کرد و افزود: حدود ۳۰ درصد پرونده های رسیدگی شده در شوراهای حل اختلاف استان به سازش منتهی شده است که این میزان در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است.

سازش در پرونده های مهم و اختلافات بانکی

معاون شوراهای حل اختلاف استان کردستان با اشاره به برخی پرونده های مهم رسیدگی شده در این مجموعه گفت: در حوزه مطالبات بانک قرض الحسنه رسالت، ۵۸۷ پرونده به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده که ۴۱۸ پرونده آن به سازش منتهی شده است.

اسدی همچنین از حل وفصل ۶۳ پرونده مهم با موضوع دعاوی مالی بالای ۵۰۰ میلیون تومان و پرونده های مرتبط با مهریه از طریق صلح و سازش خبر داد.

وی با اشاره به نقش ظرفیت های مردمی در توسعه فرهنگ سازش اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱۰ صلح یار فعال و ۷۵ هیئت صلح در سطح استان کردستان فعالیت می کنند که نقش مؤثری در حل اختلافات و کاهش ارجاع پرونده ها به دستگاه قضایی دارند.

سازش در ۹۵۰ پرونده با کمک صلح یاران

اسدی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری حدود ۲ هزار پرونده به صلح یاران ارجاع شده است، افزود: از این تعداد، ۹۵۰ پرونده با تلاش صلح یاران به صلح و سازش منتهی شده است.

وی همچنین از صدور ۳۹ فقره پروانه داوری و ۶۲ فقره پروانه میانجی گری در استان خبر داد و گفت: توسعه ظرفیت های داوری و میانجی گری از جمله اقداماتی است که می تواند به حل وفصل اختلافات خارج از فرایندهای طولانی دادرسی کمک کند.

معاون شوراهای حل اختلاف استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد شعب تخصصی در حوزه اختلافات صنفی اشاره کرد و افزود: از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه امسال، ۱۵۷ پرونده به شعبه ویژه اتحادیه انجمن صنفی کارگران و استادکاران ارجاع شده که ۱۰۶ پرونده به سازش منتهی شده و ۵۱ پرونده نیز به دلیل حاصل نشدن توافق، برای رسیدگی به دادگستری ارجاع شده است.

اسدی همچنین از تحقق صلح و سازش در چهار پرونده قتل از ابتدای سال جاری خبر داد و تأکید کرد: استفاده از ظرفیت معتمدان، ریش سفیدان، صلح یاران و هیئت های صلح می تواند نقش مهمی در گسترش فرهنگ گذشت و کاهش اختلافات قضایی در جامعه داشته باشد.