دعوت بارزانی از اتحادیه میهنی برای پایان دادن به بحران سیاسی اقلیم کردستان

مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان، با تأکید بر ضرورت اولویت‌دادن به منافع مردم اقلیم کردستان، از اتحادیه میهنی خواست با حزب دمکرات پای میز مذاکره بنشیند و برای حل اختلافات و پایان‌دادن به بحران سیاسی اقلیم تلاش کند.

به گزارش کردپرس، مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان، در پیامی درباره تحولات و وضعیت سیاسی اقلیم کردستان، خواستار گفت‌وگوی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی برای حل اختلافات و پایان‌دادن به بحران سیاسی اقلیم شد.

بارزانی با تأکید بر اینکه منافع مردم کردستان بر هر منفعت و هدف دیگری اولویت دارد، از اعضای اتحادیه میهنی کردستان خواست در کنار حزب دموکرات پای میز مذاکره بنشینند و برای حل مشکلات موجود تلاش کنند.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد سایر احزاب و جریان‌های سیاسی اقلیم کردستان نیز در گام‌های مربوط به روند سیاسی مشارکت کنند تا با همکاری یکدیگر، دولتی فراگیر و ملی تشکیل دهند و به مطالبات و خواسته‌های مردم کردستان پاسخ دهند.