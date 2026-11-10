فرماندار پاوه، فرماندار برتر استان کرمانشاه شد

به گزارش کردپرس، این انتخاب بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد سالانه وزارت کشور صورت گرفته و فرمانداری پاوه موفق به کسب رتبه نخست در میان فرمانداری‌های تابع استان شده است.

حبیبی در پیام تقدیر خود از فرزاد الماسی، فرماندار پاوه، این موفقیت را حاصل مدیریت کارآمد، تسلط بر امور اجرایی و تلاش مجموعه کارکنان فرمانداری و بخشداری‌های این شهرستان در تحقق شاخص‌های کلیدی عملکرد دانست.

استاندار کرمانشاه همچنین بهبود خدمات‌رسانی، انضباط اداری و تعامل سازنده با دستگاه‌ها و نهادهای مختلف را از عوامل مؤثر در ارتقای سطح توسعه‌ای شهرستان پاوه عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد این روند در سال‌های آینده نیز با تداوم پیشرفت و موفقیت در مسیر خدمت به مردم همراه باشد.