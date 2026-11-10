جلوگیری از برداشت ۸۸ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی در کرمانشاه

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خبر داد:

سرویس کرمانشاه _ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه از انسداد ۲ هزار و ۱۰۹ حلقه چاه غیرمجاز، نصب یک‌هزار و ۱۶۵ دستگاه کنتور هوشمند و صرفه‌جویی ۸۸ میلیون مترمکعبی آب در چارچوب اقدامات مدیریت منابع آب استان طی یک سال گذشته خبر داد.

به گزارش کردپرس؛ بهرام درویشی در جلسه کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه، با ارائه گزارشی از عملکرد شرکت آب منطقه‌ای در اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، اظهار کرد: مدیریت منابع آب یکی از محورهای مهم برنامه‌ریزی و توسعه استان است و طرح احیا و تعادل‌بخشی نیز با هدف کنترل برداشت‌ها، صیانت از ذخایر زیرزمینی و مدیریت پایدار منابع آب در حال اجراست.

وی با اشاره به تکالیف پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت افزود: برنامه‌ها و شاخص‌های اجرایی شرکت آب منطقه‌ای در چارچوب احکام قانونی تدوین و پس از تصویب در شورای حفاظت منابع آب استان، به وزارت نیرو ارائه شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با تشریح عملکرد سال ۱۴۰۴ گفت: در این سال، یک‌هزار و ۴۳۸ حلقه چاه غیرمجاز با ظرفیت برداشت سالانه ۴۵ میلیون مترمکعب مسدود شد که معادل ۱۴۳ درصد برنامه پیش‌بینی‌شده بود.

درویشی ادامه داد: همچنین ۶۱۲ دستگاه کنتور هوشمند از مجموع یک‌هزار و ۱۲۵ دستگاه پیش‌بینی‌شده نصب شد. در بخش اصلاح و تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری نیز ۵۴۱ فقره پروانه که برداشت آب در آن‌ها فراتر از ظرفیت مجاز و متناسب با وضعیت منابع آب دشت‌ها بود، اصلاح شد که نتیجه آن صرفه‌جویی بیش از ۱۰ میلیون مترمکعب آب بود.

وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: از مجموع یک‌هزار و ۲۰۰ حلقه چاه پیش‌بینی‌شده برای انسداد، تاکنون ۶۷۱ حلقه با ظرفیت برداشت سالانه ۲۳ میلیون مترمکعب مسدود شده است. همچنین ۵۵۳ دستگاه کنتور هوشمند نصب و پنج‌هزار و ۳۰۰ مورد بازدید و پایش میدانی انجام شده است.

درویشی افزود: در راستای کنترل برداشت‌های غیرمجاز و اضافه‌برداشت از منابع آب زیرزمینی، ۳۳۲ مورد محدودسازی برق با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان انجام شده است.

وی با جمع‌بندی عملکرد یک‌ساله شرکت آب منطقه‌ای تصریح کرد: در مجموع، طی این دوره ۲ هزار و ۱۰۹ حلقه چاه غیرمجاز با ظرفیت برداشت سالانه ۶۸ میلیون مترمکعب مسدود و یک‌هزار و ۱۶۵ دستگاه کنتور هوشمند نصب شده است. همچنین با اجرای اقدامات کنترلی و نظارتی، در مجموع حدود ۸۸ میلیون مترمکعب آب در چارچوب برنامه‌های احیا و تعادل‌بخشی به منابع آب زیرزمینی بازگشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با اشاره به اهمیت صحت‌سنجی عملکردها خاطرنشان کرد: اطلاعات مربوط به اقدامات اجرایی، از جمله تعداد و مشخصات فنی چاه‌ها و میزان ظرفیت برداشت آن‌ها، در سامانه‌های تخصصی وزارت نیرو ثبت و مورد ارزیابی و تأیید قرار می‌گیرد.

وی همچنین از توسعه سامانه پایش هوشمند کشت با عنوان "کشت سبز" خبر داد و گفت: در این طرح با بهره‌گیری از تصاویر هوایی و ماهواره‌ای و تطبیق اطلاعات مربوط به سطح زیرکشت با پروانه‌های بهره‌برداری و ظرفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی، امکان پایش میزان مصرف آب، شناسایی برداشت‌های مازاد و بررسی کشت‌های خارج از ضوابط فراهم شده است.

درویشی با اشاره به آثار اقدامات مدیریت منابع آب در وضعیت برخی زیست‌بوم‌های استان اظهار کرد: تداوم برنامه‌های کنترلی و مدیریت برداشت‌ها در کنار سایر اقدامات حفاظتی، در بهبود وضعیت برخی سراب‌ها و تالاب‌های استان مؤثر بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، هدف‌گذاری برنامه هفتم پیشرفت را ذخیره‌سازی ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب در سفره‌های زیرزمینی استان عنوان کرد و افزود: تحقق این هدف در کنار مدیریت و استفاده بهینه از منابع آب سطحی، می‌تواند زمینه تأمین پایدارتر آب برای بخش‌های مختلف مصرف را فراهم کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه همچنین از تصویب طرح جامع آب شرب استان خبر داد و گفت: اجرای این طرح، مسیر توسعه استفاده از منابع آب سطحی برای تأمین نیازهای شرب را فراهم کرده است. تأمین آب شرب ۲۰۶ روستا از حیل تا روستاهای جنوب‌غرب استان از محل سد چناره و آغاز مطالعات سدهای بیستون، ساروخان و پاتا از جمله محورهای پیش‌بینی‌شده در این برنامه است.

درویشی در پایان با قدردانی از همراهی استاندار کرمانشاه، دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی، مجموعه‌های انتظامی و فرمانداران در اجرای برنامه‌های حفاظت از منابع آب، بر ضرورت تداوم همکاری بین‌بخشی برای تحقق اهداف برنامه هفتم و صیانت از ذخایر آبی استان تأکید کرد.