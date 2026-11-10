تعطیلی چند روزه مرز سومار به درخواست طرف عراقی
به گزارش کردپرس؛ حسن رستمزاد با اشاره به ظرفیت فعال مرز سومار در مبادلات تجاری و صادرات کالا گفت: این مرز با میانگین تردد روزانه ۳۵۰ دستگاه کامیون، نقش مؤثری در صادرات کالا به کشور عراق ایفا میکند و فعالیتهای تجاری آن مطابق روال جاری در حال انجام است.
وی اظهار کرد: بر اساس اعلام طرف عراقی، از ۲۲ آبانماه و با هدف بهسازی، ترمیم و تقویت زیرساختهای مرزی، فعالیتهای تجاری مرز سومار برای چند روز بهصورت موقت در حالت تعلیق قرار میگیرد تا عملیات اجرایی موردنظر با هدف ارتقای زیرساختها و بهبود ظرفیتهای این گذرگاه انجام شود.
رستم زاد افزود: در این بازه زمانی، مرزهای پرویزخان و خسروی همچنان به فعالیت خود در حوزه صادرات کالا و مبادلات تجاری ادامه میدهند و ظرفیت این گذرگاههای مرزی برای تداوم جریان صادرات استان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه تأکید کرد: تداوم فعالیت سایر مرزهای استان، امکان استمرار مبادلات تجاری و صادرات کالا را در دوره اجرای عملیات زیرساختی مرز سومار فراهم میکند.
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