تعطیلی چند روزه مرز سومار به درخواست طرف عراقی

سرویس کرمانشاه _ معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه گفت: بر اساس اعلام طرف عراقی، از ۲۲ آبان‌ماه و با هدف بهسازی، ترمیم و تقویت زیرساخت‌های مرزی، فعالیت‌های تجاری مرز سومار برای چند روز به‌صورت موقت در حالت تعلیق قرار می‌گیرد.

به گزارش کردپرس؛ حسن رستم‌زاد با اشاره به ظرفیت فعال مرز سومار در مبادلات تجاری و صادرات کالا گفت: این مرز با میانگین تردد روزانه ۳۵۰ دستگاه کامیون، نقش مؤثری در صادرات کالا به کشور عراق ایفا می‌کند و فعالیت‌های تجاری آن مطابق روال جاری در حال انجام است.

وی اظهار کرد: بر اساس اعلام طرف عراقی، از ۲۲ آبان‌ماه و با هدف بهسازی، ترمیم و تقویت زیرساخت‌های مرزی، فعالیت‌های تجاری مرز سومار برای چند روز به‌صورت موقت در حالت تعلیق قرار می‌گیرد تا عملیات اجرایی موردنظر با هدف ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود ظرفیت‌های این گذرگاه انجام شود.

رستم زاد افزود: در این بازه زمانی، مرزهای پرویزخان و خسروی همچنان به فعالیت خود در حوزه صادرات کالا و مبادلات تجاری ادامه می‌دهند و ظرفیت این گذرگاه‌های مرزی برای تداوم جریان صادرات استان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه تأکید کرد: تداوم فعالیت سایر مرزهای استان، امکان استمرار مبادلات تجاری و صادرات کالا را در دوره اجرای عملیات زیرساختی مرز سومار فراهم می‌کند.