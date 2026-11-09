مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در کردستان جان ۲ نفر را گرفت

سرویس کردستان – معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از مسمومیت ۲۹ نفر با گاز مونوکسید کربن در استان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد و گفت: این حوادث در قالب ۲۳ مأموریت اورژانس ۱۱۵ به ثبت رسیده و منجر به فوت ۲ نفر شده است.

به گزارش کرد پرس، خالد رحمانی با اشاره به افزایش خطر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن هم زمان با آغاز فصل سرما، بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در نصب و استفاده از وسایل گرمایشی تأکید کرد و اظهار داشت: قدرت اتصال این گاز به هموگلوبین خون حدود ۲۵۰ برابر بیشتر از اکسیژن است و همین ویژگی، مسمومیت با آن را به خطری جدی برای سلامت و جان افراد تبدیل می کند.

وی با بیان اینکه رعایت نکات ایمنی می تواند از بروز این حوادث و تلفات ناشی از آن جلوگیری کند، افزود: استفاده از دودکش های نامناسب و نصب غیراصولی آن ها از مهم ترین عوامل بروز مسمومیت و فوت افراد در این حوادث است؛ از این رو سرویس و بررسی دوره ای وسایل گرمایشی پیش از استفاده در فصل سرما ضرورت دارد.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با هشدار نسبت به استفاده از دودکش های فنری برای وسایل گرمایشی خانگی بیان کرد: این نوع دودکش ها مخصوص هود آشپزخانه هستند و نباید برای بخاری، پکیج و آبگرمکن مورد استفاده قرار گیرند. لوله های فلزی گالوانیزه و ضدزنگ از گزینه های مناسب برای انتقال گازهای حاصل از احتراق هستند.

رحمانی با تأکید بر ضرورت نصب صحیح مسیر دودکش گفت: مسیر دودکش باید به گونه ای نصب شود که از حالت افقی یا پایین رونده پرهیز شود و در خروجی آن نیز کلاهک H نصب شود. همچنین استفاده مشترک از یک دودکش برای دو وسیله گازسوز به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

وی با اشاره به خطر استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد در فضاهای کوچک و بسته یادآور شد: کاهش جریان تهویه در این محیط ها احتمال تجمع گاز مونوکسید کربن را افزایش می دهد و استفاده از اجاق گاز یا پیک نیک برای گرم کردن چنین فضاهایی می تواند به مسمومیت و حتی مرگ منجر شود.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان همچنین از شهروندان خواست به رنگ شعله وسایل گازسوز توجه کنند و گفت: شعله آبی نشان دهنده احتراق مناسب است، اما مشاهده شعله نارنجی یا قرمز می تواند نشانه اختلال در احتراق و کمبود اکسیژن باشد و باید جدی گرفته شود.

رحمانی تأکید کرد: رعایت اصول ایمنی در نصب و استفاده از وسایل گرمایشی، بررسی منظم دودکش ها و تأمین تهویه مناسب محیط می تواند نقش مهمی در پیشگیری از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن و کاهش تلفات ناشی از آن داشته باشد.