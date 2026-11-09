۱۳۲۰ کیلومتر از شبکه برق کردستان با اعتبار ۱۴۲ میلیارد تومان مقاوم سازی شد

سرویس کردستان - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان گفت: یک هزار و ۳۲۰ کیلومتر از شبکه برق استان در یک سال اخیر با صرف ۱۴۲ میلیارد تومان اعتبار مقاوم سازی شده و پیشرفت فیزیکی پروژه های این بخش به ۶۰ درصد رسیده است.

به گزارش کرد پرس، محمدسعید سلطانی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: طول شبکه فشار متوسط هوایی استان ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر است که از این میزان، ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر، معادل ۲۰ درصد کل شبکه، فرسوده بوده و نیازمند بهسازی و مقاوم سازی است.

وی با اشاره به برنامه پنج ساله مقاوم سازی شبکه های فرسوده برق استان افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، سالانه حدود ۴۴۰ کیلومتر از این شبکه ها بهسازی و مقاوم سازی می شود تا در پایان اجرای طرح، تاب آوری مجموع ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر از شبکه فشار متوسط هوایی استان افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان با تشریح اقدامات انجام شده در یک سال گذشته بیان کرد: در این مدت، یک هزار و ۳۲۰ کیلومتر از شبکه برق استان در قالب طرح های مقاوم سازی بهسازی شده و برای اجرای این پروژه ها بیش از ۱۴۲ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

سلطانی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی پروژه های مقاوم سازی در استان گفت: این طرح ها با هدف کاهش آسیب پذیری شبکه برق در برابر شرایط نامساعد جوی، جلوگیری از خاموشی های گسترده و تضمین پایداری برق رسانی به مشترکان اجرا می شود.