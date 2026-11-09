جان باختگان تصادفات درون شهری کردستان ۴۶ درصد کاهش یافت

سرویس کردستان - رئیس پلیس راهور کردستان از کاهش ۴۶ درصدی شمار جان باختگان حوادث رانندگی درون شهری استان در هفت ماه امسال خبر داد و گفت: خودروهای سواری با سهم ۷۶ درصدی، بیشترین نقش را در تصادفات درون شهری داشته اند.

به گزارش کرد پرس، سرهنگ رضا همتی زاده در تشریح آمار و تحلیل تصادفات هفت ماه امسال اظهار کرد: بخش مهمی از فعالیت های پلیس راهور بر پیشگیری از حوادث رانندگی، مدیریت ترافیک و فراهم کردن شرایط ایمن برای تردد شهروندان متمرکز است.

وی با اشاره به سهم وسایل نقلیه در تصادفات درون شهری افزود: خودروهای سواری با ۷۶ درصد بیشترین سهم را در این حوادث به خود اختصاص داده اند و در میان این گروه نیز خودروهای پژو با سهم ۳۲ درصدی، بیشترین میزان حضور را در تصادفات فوتی داشته اند.

رئیس پلیس راهور کردستان، بی توجهی به جلو هنگام رانندگی و رعایت نکردن حق تقدم را از مهم ترین عوامل وقوع تصادفات فوتی در استان برشمرد و گفت: بی توجهی به جلو با ۳۷ درصد و رعایت نکردن حق تقدم با ۲۰ درصد، بیشترین سهم را در بروز این حوادث داشته اند.

سرهنگ همتی زاده با اشاره به زمان وقوع تصادفات نیز بیان کرد: بازه های زمانی ۱۰ تا ۱۴ و ۱۸ تا ۲۲، ساعات پرحادثه در معابر درون شهری استان هستند که در مجموع ۵۲ درصد از کل تصادفات در این ساعات رخ داده است.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه ها در ارتقای ایمنی تردد یادآور شد: تأمین امنیت و آرامش در معابر شهری نیازمند همکاری و تعامل بین بخشی است و نهادهایی همچون نیروهای نظامی و انتظامی، دستگاه های امدادرسان، شهرداری ها، دانشگاه علوم پزشکی، جمعیت هلال احمر و پزشکی قانونی در این زمینه نقش مؤثری دارند.

رئیس پلیس راهور کردستان بیان کرد: پلیس برای کاهش حوادث رانندگی و ارتقای ایمنی تردد شهروندان، همکاری مستمری با دستگاه های مرتبط دارد.