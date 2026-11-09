وعده مدیرعامل شستا برای احیای کارخانه اسیدسیتریک

مدیرعامل شستا:

سرویس کرمانشاه _ مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) گفت: درخواست‌های مدیریت ارشد استان کرمانشاه در زمینه احیای کارخانه اسیدسیتریک، تعیین تکلیف واحدهای صنعتی وابسته به شستا و بررسی امکان سرمایه‌گذاری مجدد منابع حاصل از واگذاری‌ها در کرمانشاه را در مجموعه شستا پیگیری می کنیم.

به گزارش کردپرس، در نشست استاندار کرمانشاه و مدیرعامل شستا، موضوع احیای کارخانه اسیدسیتریک کرمانشاه، وضعیت کارخانه‌های کاغذ غرب و کاغذ بیستون و ضرورت بازگشت منابع حاصل از واگذاری واحدهای صنعتی به چرخه سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت.

یکی از موضوعات اصلی این دیدار، بررسی راهکارهای راه‌اندازی مجدد کارخانه اسیدسیتریک کرمانشاه واقع در شهرک صنعتی فرامان بود. این کارخانه در سال ۱۳۸۶ توسط شرکت کیمیاورزان مهر غرب و با سرمایه‌گذاری هلدینگ شستا در کرمانشاه راه‌اندازی شد، اما پس از حدود چهار سال فعالیت، از سال ۱۳۹۰ تاکنون به دلیل مشکلات متعدد از چرخه تولید خارج شده است.

با توجه به اهمیت اسیدسیتریک در صنایع غذایی، بهداشتی و دارویی و نیاز کشور به تولید داخلی این محصول، احیای این واحد صنعتی می‌تواند نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات و توسعه تولید داخلی داشته باشد.

بر اساس گزارش ارائه‌شده در این نشست، ظرفیت تولید سالانه حدود ۱۲ هزار تن اسیدسیتریک برای این کارخانه پیش‌بینی شده که برابر تولید فعلی کشور است. راه‌اندازی مجدد این کارخانه به حدود ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه ثابت و ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارد. همچنین با فعال‌سازی این مجموعه، زمینه اشتغال بیش از ۲۰۰ نفر فراهم خواهد شد.

تأکید استاندار بر بازگشت منابع واگذاری واحدهای صنعتی به کرمانشاه در بخش دیگری از این نشست، وضعیت کارخانه کاغذ غرب و کارخانه کاغذ بیستون، از واحدهای صنعتی مرتبط با مجموعه شستا، مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به واگذاری کارخانه کاغذ غرب به بخش خصوصی و برنامه واگذاری کارخانه کاغذ بیستون، استاندار کرمانشاه بر ضرورت استفاده از ظرفیت و توان بخش خصوصی برای ارتقای بهره‌وری و افزایش کارآمدی واحدهای تولیدی تأکید کرد.

حبیبی همچنین خواستار آن شد که منابع مالی حاصل از واگذاری این دو واحد صنعتی، به‌جای خروج از استان، مجدداً در طرح‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی کرمانشاه سرمایه‌گذاری شود تا زمینه حفظ و توسعه سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و تقویت زیرساخت‌های تولیدی استان فراهم شود. استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت احیای ظرفیت‌های مغفول‌مانده صنعتی استان، پیگیری راهکارهای تأمین مالی و تسریع در تعیین تکلیف واحدهای راکد را از اولویت‌های مهم توسعه اقتصادی کرمانشاه دانست.

قول مدیرعامل شستا برای پیگیری

محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، نیز در این دیدار ضمن قدردانی از پیگیری‌های مستمر استاندار کرمانشاه، برای توسعه ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی استان، بر اهمیت حمایت از طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و اشتغال‌زا تأکید کرد.

وی با اشاره به موضوعات مطرح‌شده در این نشست، قول مساعد داد درخواست‌های استان در زمینه احیای کارخانه اسیدسیتریک، تعیین تکلیف واحدهای صنعتی وابسته به شستا و بررسی امکان سرمایه‌گذاری مجدد منابع حاصل از واگذاری‌ها در کرمانشاه را در مجموعه شستا پیگیری کند و برای تسریع در تعیین تکلیف این موضوعات همکاری لازم صورت گیرد.