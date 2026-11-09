نماینده مجلس: امور غیرحاکمیتی مرز بازرگان به اتاق بازرگانی واگذار شود

سرویس آذربایجان غربی-نماینده ارومیه در مجلس با انتقاد از طولانی شدن فرایند تصمیم‌گیری درباره مقررات ترانزیت و کمبود زیرساخت‌ها و تجهیزات در گذرگاه‌های مرزی، خواستار فعال‌سازی سازوکارهای قانونی تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و واگذاری امور غیرحاکمیتی مرز بازرگان به اتاق بازرگانی شد.

به گزارش کردپرس، از خانه ملت؛ شهین جهانگیری با اشاره به شرایط فعلی کشور و اهمیت ترانزیت اظهار کرد: در شرایط فعلی، کشور در محاصره دشمن قرار گرفته و رفع موانع ترانزیت حیاتی شده است، رونق صادرات از حیث دستیابی به منابع ارزی بیشتر و واردات ضروری برای تامین نیاز کالاهای داخلی، وابسته به ترانزیت است و گزارش کمیسیون عمران به تفصیل به این موضوع پرداخته است.

جهانگیری با تأکید بر توجه قانونگذار به همسویی مقررات با نیاز فعالان اقتصادی گفت: قانونگذار همواره توجه حداکثری به همسویی مقررات با نیاز فعالان اقتصادی دارد، بر همین اساس، کمیته موضوع ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با عضویت ۶ نفر نماینده سران قوا تشکیل شده است تا مقررات مورد نیاز برای رونق امور اقتصادی، از جمله ترانزیت، را اتخاذ کند.

او افزود: اما در عمل این ساختار کاملاً ضعیف عمل می‌کند، در بسیاری از موارد، نیازها به همراه راهکارها وارد این کمیته می‌شود، اما فرایندهای تصمیم‌گیری آن‌قدر طولانی می‌شود که یا به نتیجه نمی‌رسد یا زمانی به نتیجه می‌رسد که دیگر مشکلی را حل نمی‌کند، لازم است این سازوکار قانونی فعال شده و با چابکی و سرعت عمل، نیازهای مقرراتی رونق فعالیت‌های اقتصادی کشور را تأمین کند.

کمبود زیرساخت‌ها و تجهیزات در گذرگاه‌های مرزی

جهانگیری با اشاره به کمبودهای شدید در گذرگاه‌های مرزی، گفت: موضوع دوم، کمبودهای شدید در گذرگاه‌های مرزی است، ما در این نقاط حساس و کلیدی به دلیل محدودیت مالی دولت، زیرساخت و تجهیزات کافی نداریم و این امر باعث شکل‌گیری صف کامیون‌ها و مشکل‌دار شدن تجارت و ترانزیت شده است.

او ادامه داد: از طرفی بخش دولتی در انجام امور کند و بدون انگیزه است، در حالی که بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی آماده است این زیرساخت و تجهیزات را با هزینه خودش تأمین کند و نیروهای حاکمیتی مانند گمرک، پایانه و استاندارد مستقر شده و کارشان را انجام دهند.

پیشنهاد واگذاری امور غیرحاکمیتی مرز بازرگان به اتاق بازرگانی

نماینده ارومیه در مجلس با اشاره به تجربه ترکیه در این زمینه گفت: اگر این الگو را که در کشور ترکیه تجربه موفقی بوده اجرا کنیم، عوامل تصدی‌گری که توسط اتاق تعیین شده‌اند، خدمات بهتری به ترانزیت ارائه می‌دهند و عوامل حاکمیتی نیز با کارآمدی بیشتری فعالیت می‌کنند.

او در پایان بیان: طبق پیشنهاد کمیسیون عمران، این الگوی تجربه‌شده را در مرز بازرگان اجرا کنیم و تأمین زیرساخت، تجهیزات و امور غیرحاکمیتی در این مرز را مانند ترکیه به اتاق بازرگانی واگذار کنیم./