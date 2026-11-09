سفیر عراق: سفر الزیدی به ایران برای کاهش و جلوگیری از تشدید تنش بود

سفیر عراق در تهران گفت که سفر نخست‌وزیر عراق به ایران با هدف کاهش تنش و پایان جنگ در منطقه انجام شده است.

به گزارش کرد پرس به نقل از ایسنا، یاسر عبدالزهراء الحجاج سفیر عراق در تهران تاکید کرد که سفر علی الزیدی نخست وزیر عراق به ایران یک سفر خاص و محرمانه بود.

وی اشاره کرد که هدف از این سفر بررسی راه‌های کاهش تنش و پایان جنگ در منطقه بود.

الحجاج تصریح کرد که عراق در بطن حوادث منطقه قرار دارد بلکه به طور موثر و بر اساس منافع عالی ملی خود به رهبری علی الزیدی اقدام می‌کند.

سفیر عراق در تهران گفت که الزیدی تلاش‌های دیپلماتیک خود را در راستای آرامش منطقه و جلوگیری از تشدید تنش و تقویت ثبات در منطقه به کار می‌گیرد.

پیش از این یک منبع در وزارت امور خارجه عراق از سفر هیات عراقی به تهران در روز شنبه به ریاست علی الزیدی و با حضور فالح الفیاض رئیس سازمان الحشد الشعبی خبر داد.