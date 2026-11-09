۲ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک در دهگلان کشف شد

سرویس کردستان - فرمانده انتظامی دهگلان از کشف ۲ کیلو و ۵۰۰ گرم ماده مخدر تریاک از یک دستگاه خودروی باری و دستگیری ۲ نفر در این ارتباط خبر داد.

به گزارش کرد پرس، سرهنگ محسن آذرهمایون در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر قصد افرادی برای انتقال و توزیع مواد مخدر در داخل شهر دهگلان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی، یک دستگاه خودروی باری حامل مواد مخدر را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، خودرو را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی دهگلان ادامه داد: در بازرسی از این خودرو، ۲ کیلو و ۵۰۰ گرم ماده مخدر از نوع تریاک کشف و ۲ نفر در این رابطه دستگیر شدند.

سرهنگ آذرهمایون با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهمان به مرجع قضایی گفت: شهروندان می توانند هرگونه اطلاعات درباره فعالیت افراد در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.