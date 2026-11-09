سه شهید گمنام دفاع مقدس وارد سنندج شدند

سرویس کردستان ـ آیین استقبال از پیکر مطهر سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس، صبح امروز با حضور جمعی از مردم، خانواده های معظم شهدا و مسئولان استانی در سنندج برگزار شد.

به گزارش کرد پرس، پیکر مطهر سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس صبح امروز وارد سنندج شد و مورد استقبال مردم شهیدپرور و مسئولان استان قرار گرفت.

حاضران در این آیین با ادای احترام به مقام شامخ این شهدا، یاد و خاطره ایثارگری ها و فداکاری های رزمندگان دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند و بر تداوم راه شهدا و پاسداری از آرمان های آنان تأکید کردند.

بر اساس برنامه اعلام شده، آیین تشییع پیکر مطهر این سه شهید گمنام، روز پنجشنبه ۲۱ آبان ماه با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در سنندج برگزار می شود.

ورود پیکر این شهدا به کردستان در آستانه آیین تشییع، فرصتی برای پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید میثاق مردم استان با آرمان های شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است.