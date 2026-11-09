معاون عمرانی استاندار:

سرویس کرمانشاه _ معاون عمرانی استاندار گفت: شهرهای استان از ظرفیت‌ها، جذابیت‌ها و قابلیت‌های ممتازی در حوزه‌های مختلف گردشگری، تجاری و زیارتی برخوردارند و می‌توانند بسترساز تحول و توسعه در کرمانشاه باشند.

به گزارش کردپرس؛ نجفی در نشست بررسی پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهری و روستایی استان که با حضور مدیران کل دفترفنی، دفتر شهری و دفتر روستایی، شهردار کرمانشاه و مدیران مرتبط برگزار شد؛ عنوان کرد: معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: اغلب شهرهای استان مانند کرمانشاه، قصرشیرین، سرپل ذهاب، پاوه، روانسر، جوانرود، صحنه، بیستون، کرند، هرسین و ... از ظرفیت های بسیار ممتازی در حوزه گردشگری و خدمات برخوردار هستند.

وی گفت: این پتانسیل ها، ظرفیت بسیار خوبی برای جذب سرمایه‌گذار و اجرای طرح های تحول آفرین در حوزه‌های مختلف پدید آورده است.

معاون عمرانی استاندار تاکید کرد: شهرداری ها می‌توانند با تکیه بر این ظرفیت‌ها بسترساز تحول و توسعه در سطح استان باشند و زمینه شکل‌گیری فرصت شغلی جدید در استان را فراهم کنند.

وی در ادامه با تقدیر از تلاش‌های شهردار کرمانشاه برای ایجاد يک تحول و رونق مناسب در حوزه سرمایه‌گذاری عنوان کرد: طی این مدت گره‌ گشایی‌های مناسب و تحول آفرینی در زمینه اجرای طرح بزرگ خدماتی و تفریحی در حوزه‌‌های مختلف ایجاد شده است.

نجفی افزود: در نشست امروز شهردار کرمانشاه گزارشی از آخرین وضعیت مجموعه تفریحی کامبادن، مجتمع تجاری خدماتی میلاد، مجموعه ورزشی پارک آزادگان، زمین تنیس چمن مصنوعی، ساعت ورزشی پردیس و دیگر مجموعه های ورزشی و تفریحی که در پارک شرقی و دیگر نقاط شهر در حال انجام است، ارائه داد.

وی عنوان کرد: شهرداری طی اين مدت توانسته موانع و مشکلات موجود در مسیر برخی از طرح‌های مهم مانند شهربازی کرمانشاه و .‌‌.. را مرتفع کند و روند جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و گشایش دوباره این پروژه مهم تفریحی را فراهم کند.