برخورد یک مینی‌بوس مسافربری با پلاک ایران و یک کامیون در محور وان–اوزالپ، ۹ کشته و پنج زخمی بر جای گذاشت. گزارش‌های رسانه‌های ترکیه حاکی از آن است که جان‌باختگان از سرنشینان ایرانی مینی‌بوس بوده‌اند.

به گزارش کردپرس، این حادثه شامگاه شنبه هفتم نوامبر، حدود ساعت ۱۹:۰۵ در کیلومتر ۴۹ محور وان–اوزالپ و در نزدیکی محله چالیملی روی داد. یک مینی‌بوس مسافربری با پلاک ایران با کامیونی به شماره پلاک «01 FF 584» برخورد کرد.

شدت تصادف به اندازه‌ای بود که مینی‌بوس و بخش‌هایی از کامیون به‌شدت آسیب دیدند. پس از اعلام حادثه، نیروهای ژاندارمری، پلیس، آتش‌نشانی، سازمان مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه ترکیه (AFAD)، اورژانس ۱۱۲ و تیم‌های امداد پزشکی UMKE به محل اعزام شدند.

در این حادثه ۹ نفر شامل پنج زن و چهار مرد جان باختند. پنج نفر دیگر، شامل سه زن و دو مرد، زخمی و پس از دریافت کمک‌های اولیه به بیمارستان‌های وان منتقل شدند.

براساس گزارش خبرگزاری دمیراورن ترکیه، ۹ جان‌باخته و چهار تن از زخمی‌ها در مینی‌بوس دارای پلاک ایران حضور داشتند. زخمی پنجم راننده کامیون بود که درمان او تحت نظارت ژاندارمری ادامه دارد.

گزارش‌های متفاوت درباره تابعیت قربانیان

برخی رسانه‌های محلی وان و خبرگزاری ایخلاس اعلام کردند هر ۹ جان‌باخته شهروند ایران بوده‌اند و پیکرهای آنان برای کالبدشکافی و تکمیل مراحل شناسایی به مرکز پزشکی قانونی وان انتقال یافته است.

بااین‌حال، علی علائی، فرماندار خوی، با احتیاط بیشتری سخن گفت و تنها تأیید کرد که شماری از کشته‌ها و زخمی‌های این حادثه از اتباع ایران هستند.

فرماندار خوی اعلام کرد مقام‌های ایرانی برای تعیین هویت جان‌باختگان، بررسی تابعیت قربانیان و اطلاع از وضعیت جسمانی زخمی‌ها با نهادهای مسئول ترکیه در تماس هستند. او گفت اطلاعات تکمیلی پس از دریافت گزارش‌های رسمی اعلام خواهد شد.

یکی از رسانه‌های محلی وان فهرستی از اسامی ۹ جان‌باخته را منتشر و ادعا کرد همه آنان ایرانی بوده‌اند؛ اما این فهرست تاکنون از سوی وزارت امور خارجه ایران، استانداری آذربایجان غربی یا دیگر نهادهای رسمی دو کشور تأیید نشده است.

لغزندگی جاده؛ علت اولیه حادثه

اوزان بالجی، استاندار وان، پس از حضور در محل حادثه گفت بررسی‌های اولیه نشان داد بارندگی شدید و لغزندگی سطح جاده در وقوع این تصادف مؤثر بوده است.

او افزود: «متأسفانه در این حادثه پنج زن و چهار مرد جان خود را از دست دادند و سه زن و دو مرد نیز زخمی شدند. زخمی‌ها در بیمارستان تحت درمان قرار دارند.»

علت دقیق تصادف و مسئولیت احتمالی رانندگان همچنان در دست بررسی است و دادستانی تحقیقات قضایی درباره حادثه را آغاز کرده است.

محور محل تصادف پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و انتقال خودروهای آسیب‌دیده برای مدتی با محدودیت تردد روبه‌رو شد. نیروهای اداره راه پس از پاک‌سازی مسیر، جاده را دوباره به‌طور کامل باز کردند.