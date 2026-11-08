بازی پر گل آمداسپور در برابر تیم مورد علاقه اوجالان

آمداسپور در هفته یازدهم سوپرلیگ ترکیه، پس از دریافت سه گل مقابل گالاتاسرای به بازی بازگشت و اختلاف را به یک گل رساند؛ بااین‌حال، این دیدار پرگل در ورزشگاه رامس پارک استانبول با پیروزی چهار بر سه میزبان به پایان رسید.

به گزارش کردپرس، تیم‌های گالاتاسرای و آمداسپور در چارچوب هفته یازدهم سوپرلیگ ترکیه در ورزشگاه رامس پارک استانبول به مصاف یکدیگر رفتند.

از نکات جالب این بازی آن بود که بسیاری از مردم در پست هایی که در رسانه های اجتماعی منتشر کردند، می پرسیدند «یعنی اوجالان به عنوان یک طرفدار سرسخت گالاتاسرای امشب کدام تیم را تشویق می کند؟!»

گالاتاسرای بازی را هجومی آغاز کرد و در دقیقه هفتم با گل رافائل لئائو یک بر صفر پیش افتاد.

آمداسپور پس از دریافت گل چند موقعیت گل‌زنی ایجاد کرد، اما نتوانست آنها را به گل تبدیل کند. در ادامه گالاتاسرای بار دیگر کنترل بازی را در دست گرفت.

در دقیقه ۴۵ شوت آلکسی باتراکوف، بازیکن گالاتاسرای، پس از برخورد با آلبان لافون، دروازه‌بان آمداسپور، وارد دروازه شد و به‌عنوان گل‌به‌خودی لافون ثبت شد. نیمه نخست با برتری دو بر صفر گالاتاسرای پایان یافت.

بازگشت آمداسپور پس از دریافت گل سوم

نیمه دوم نیز با حملات سریع دو تیم آغاز شد. آلکسی باتراکوف در دقیقه ۵۹ سومین گل گالاتاسرای را به ثمر رساند و نتیجه را سه بر صفر کرد.

آمداسپور پس از این گل نمایش متفاوتی ارائه داد و طی سه دقیقه دو بار دروازه میزبان را باز کرد. دیا سبا در دقیقه ۶۲ نخستین گل آمداسپور را به ثمر رساند و گیفت امانوئل اوربان نیز در دقیقه ۶۵ اختلاف را به یک گل کاهش داد.

گالاتاسرای در دقیقه ۸۰ با گل باریش ییلماز نتیجه را چهار بر دو کرد. آمداسپور در دقایق پایانی چند فرصت دیگر به دست آورد، اما تا پایان وقت قانونی موفق به گل‌زنی نشد.

داور سه دقیقه وقت تلف‌شده برای نیمه دوم در نظر گرفت. ییرا سور در دقیقه ۹۲ سومین گل آمداسپور را به ثمر رساند؛ اما فرصت کافی برای زدن گل تساوی باقی نماند و مسابقه با پیروزی چهار بر سه گالاتاسرای به پایان رسید.

آمداسپور در جایگاه دوم باقی ماند

آمداسپور با انجام یک بازی بیشتر و کسب ۲۳ امتیاز، در جایگاه دوم جدول سوپرلیگ ترکیه باقی ماند.

به دلیل تعطیلی مسابقات باشگاهی برای برگزاری بازی‌های ملی، از ۱۲ تا ۱۷ نوامبر دیداری در لیگ برگزار نخواهد شد.

آمداسپور در مسابقه بعدی خود، ۲۱ نوامبر ساعت ۱۶ در ورزشگاه طاهر الچی آمد، میزبان ریزه‌اسپور خواهد بود.