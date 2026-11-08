تخصیص زمین به ۸۷۰ متقاضی نهضت ملی مسکن در دهگلان

سرویس کردستان - معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی کردستان از تخصیص ۲۹۰ قطعه زمین به ۲۹۰ گروه سه نفره، در مجموع برای ۸۷۰ متقاضی نهضت ملی مسکن در شهر دهگلان خبر داد.

به گزارش کرد پرس، امیرحسین جمشیدی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: این اراضی در سایت ۲۷ هکتاری جنوب غربی دهگلان قرار دارد و با هدف تسریع در تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط تخصیص یافته است.

وی افزود: تخصیص اراضی بر اساس ضوابط و مقررات قانونی و با رعایت عدالت در امتیازدهی و رتبه بندی متقاضیان انجام شده است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی کردستان گفت: روند تأمین و تخصیص زمین در سایر شهرهای استان نیز دنبال می شود و تلاش بر این است با تأمین زیرساخت های مورد نیاز و طی مراحل قانونی، اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن سرعت بیشتری بگیرد.