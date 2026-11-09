پس از تصمیم بافل طالبانی برای خروج اتحادیه میهنی کردستان از دولت اقلیم، نزار آمیدی، رئیس‌جمهور عراق، و خالد شوانی، وزیر دادگستری، دیدارهای خود با رهبران سیاسی بغداد را افزایش داده‌اند.

به گزارش کردپرس، پس از تصمیم بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، برای خروج این حزب از دولت اقلیم کردستان، نزار آمیدی، رئیس‌جمهور عراق، و خالد شوانی، وزیر دادگستری این کشور، سلسله دیدارهایی را در بغداد آغاز کرده‌اند.

این دو مقام پس از دیدار روز گذشته با علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، با نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، دیدار کردند.

رئیس‌جمهور عراق و وزیر دادگستری که هر دو از سهمیه اتحادیه میهنی کردستان در دولت فدرال هستند، روز گذشته نیز با عمار حکیم، هادی عامری، محمد شیاع سودانی و عبدالحسین موسوی دیدار کرده بودند.

در بیانیه‌های ریاست‌جمهوری عراق درباره این دیدارهای زنجیره‌ای، اشاره روشنی به تشدید اختلافات میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی در اقلیم کردستان نشده است.

رایزنی‌های رئیس‌جمهور عراق در بغداد هم‌زمان با سفر هیئتی از دولت اقلیم کردستان به این شهر برای گفت‌وگو با مقام‌های عراقی درباره سهم اقلیم از بودجه سال ۲۰۲۷ عراق انجام می‌شود.