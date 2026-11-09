کردپرس
قاچاقچی دام در سقز به پرداخت ۱۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ ۰۸:۴۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

قاچاقچی دام در سقز به پرداخت ۱۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد

سرویس کردستان - مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از محکومیت یک قاچاقچی دام در شهرستان سقز به پرداخت ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط ۱۲ رأس گوساله قاچاق خبر داد.

به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: پرونده قاچاق ۱۲ رأس گوساله به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان سقز مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی مستندات و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی و کافی از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ضبط احشام مکشوفه، متهم را به پرداخت ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: این پرونده پس از آن تشکیل شد که مأموران انتظامی شهرستان سقز در جریان گشت زنی، ۱۲ رأس گوساله قاچاق را در یک دستگاه خودرو کشف کردند و پرونده برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

#تعزیرات حکومتی #حسین رحیمیان #شهرستان سقز #قاچاق گوساله #احشام مکشوفه
مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
حمله به میدان گازی کورمور تولید گاز را متوقف کرد؛ کاهش تا ۲۸۰۰ مگاواتی تولید برق در اقلیم کردستان
خبر قبلی
حمله به میدان گازی کورمور تولید گاز را متوقف کرد؛ کاهش تا ۲۸۰۰ مگاواتی تولید برق در اقلیم کردستان
جان باختگان تصادفات درون شهری کردستان ۴۶ درصد کاهش یافت
خبر بعدی
جان باختگان تصادفات درون شهری کردستان ۴۶ درصد کاهش یافت
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.