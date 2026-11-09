قاچاقچی دام در سقز به پرداخت ۱۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد

سرویس کردستان - مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از محکومیت یک قاچاقچی دام در شهرستان سقز به پرداخت ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط ۱۲ رأس گوساله قاچاق خبر داد.

به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: پرونده قاچاق ۱۲ رأس گوساله به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان سقز مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی مستندات و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی و کافی از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ضبط احشام مکشوفه، متهم را به پرداخت ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: این پرونده پس از آن تشکیل شد که مأموران انتظامی شهرستان سقز در جریان گشت زنی، ۱۲ رأس گوساله قاچاق را در یک دستگاه خودرو کشف کردند و پرونده برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.