مرگ اعضای یک خانواده در ارومیه بر اثر گاز گرفتگی

به گزارش کردپرس، فرزین رضازاده افزود: این حادثه ساعت ۲۳:۲۲ شب گذشته به مرکز پیام اورژانس استان گزارش شد که بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه در روستای سلیم‌کندی، واقع در جاده شهید کلانتری ارومیه، اعزام شدند.

وی با تشریح جزئیات این حادثه گفت: سه نفر از اعضای این خانواده، شامل دو بزرگسال و یک کودک، بر اثر مسمومیت شدید با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست داده بودند و پیش از رسیدن نیروهای اورژانس، فاقد علائم حیاتی بودند، بنابراین امکان انجام عملیات احیای قلبی ریوی وجود نداشت.

رییس اورژانس آذربایجان غربی با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، همزمان با آغاز فصل سرما درباره خطر مسمومیت با مونوکسید کربن هشدار داد.

رضازاده با اشاره به اینکه مونوکسید کربن گازی بی‌رنگ، بی‌بو و بی‌مزه است، تاکید کرد: علائم مسمومیت با این گاز شباهت زیادی به سرماخوردگی دارد و همین موضوع می‌تواند تشخیص آن را دشوار کند.

وی از شهروندان خواست پیش از استفاده از وسایل گرمایشی، از سلامت و باز بودن مسیر دودکش‌ها، نصب کلاهک استاندارد H و ایمنی اتصالات وسایل گازسوز اطمینان حاصل کنند تا از وقوع حوادث مشابه و جان‌باختن افراد جلوگیری شود.