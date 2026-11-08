کردپرس
٢٣مین سازش پرونده قصاص در آذربایجان غربی رقم خورد
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ۱۸:۲۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

٢٣مین سازش پرونده قصاص در آذربایجان غربی رقم خورد

سرویس آذربایجان غربی- رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از بیست و سومین سازش پرونده قصاص استان در چالدران خبر داد.

به گزارش کردپرس، محمد علینژاد از حصول بیست و سومین سازش در قصاص در راستای پویش به عشق پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌بخشم در شهرستان چالدران خبر داد.

علینژاد با اعلام این خبر گفت: متهم که به اتهام قتل عمدی تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده وی پس از طی مراحل رسیدگی منجر به صدور رای قطعی قصاص شده و حکم در آستانه اجرا قرار داشت با تلاش‌ها درخصوص اصلاح ذات البین و اخذ رضایت از اولیای دم و رواج سنت حسنه گذشت از طریق رئیس دادگستری، دادستان شهرستان چالدران، معتمدین و متنفذین محلی با برگزاری جلسات متعدد با حضور اولیای دم برای صلح و سازش تلاش‌های مجدانه صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی افزود: تلاش‌ها منجر به نتیجه شد و در نهایت اولیای دم رضایت و گذشت خود را اعلام داشتند و بدین ترتیب با اعلام رضایت و گذشت از حق قصاص خود، به محکوم حیاتی دوباره بخشیدند.

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
ثبت بیش از ۶۸۳ هزار تردد مسافر در پایانه مرزی تمرچین
خبر قبلی
ثبت بیش از ۶۸۳ هزار تردد مسافر در پایانه مرزی تمرچین
توم باراک: جایی برای نفوذ گروه‌های مسلح در نهادهای دولتی عراق وجود ندارد
خبر بعدی
توم باراک: جایی برای نفوذ گروه‌های مسلح در نهادهای دولتی عراق وجود ندارد
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.