٢٣مین سازش پرونده قصاص در آذربایجان غربی رقم خورد

به گزارش کردپرس، محمد علینژاد از حصول بیست و سومین سازش در قصاص در راستای پویش به عشق پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌بخشم در شهرستان چالدران خبر داد.

علینژاد با اعلام این خبر گفت: متهم که به اتهام قتل عمدی تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده وی پس از طی مراحل رسیدگی منجر به صدور رای قطعی قصاص شده و حکم در آستانه اجرا قرار داشت با تلاش‌ها درخصوص اصلاح ذات البین و اخذ رضایت از اولیای دم و رواج سنت حسنه گذشت از طریق رئیس دادگستری، دادستان شهرستان چالدران، معتمدین و متنفذین محلی با برگزاری جلسات متعدد با حضور اولیای دم برای صلح و سازش تلاش‌های مجدانه صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی افزود: تلاش‌ها منجر به نتیجه شد و در نهایت اولیای دم رضایت و گذشت خود را اعلام داشتند و بدین ترتیب با اعلام رضایت و گذشت از حق قصاص خود، به محکوم حیاتی دوباره بخشیدند.