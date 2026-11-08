نماینده مجلس: افزایش ٥٠٠ هزار تومانی کالابرگ مشکل معیشتی مردم را حل نمی کند

سرویس آذربایجان غربی- سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه افزایش اعتبار کالابرگ از یک میلیون به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یا حتی ۲ میلیون تومان نمی‌تواند به‌تنهایی مشکل معیشتی مردم را حل کند.

به گزارش کردپرس، محمد قسیم عثمانی در ارزیابی خود از افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، گفت: اینکه اعتبار کالابرگ از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یا حتی ۲ میلیون تومان افزایش پیدا کند، به نظر من مشکل چندانی از معیشت مردم حل نمی‌کند؛ چراکه هزینه‌های زندگی به‌شدت افزایش یافته و افسارگسیختگی قیمت‌ها به رویه‌ای در بازار تبدیل شده است.

نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی افزود: به محض اینکه اعلام می‌شود اعتبار کالابرگ افزایش یافته است، برخی فروشندگان نیز حتی قیمت کالاهایی را که مشمول کالابرگ نیستند، به همان نسبت یا حتی بیشتر افزایش می‌دهند. به عنوان مثال، وقتی اعلام می‌شود اعتبار کالابرگ ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده، ممکن است فروشنده نیز قیمت سایر کالاهای خود را ۵۰ درصد افزایش دهد.

وی با بیان اینکه افزایش اعتبار کالابرگ شباهت زیادی به افزایش حقوق دارد، تصریح کرد: همان‌طور که در پایان سال وقتی اعلام می‌شود حقوق کارکنان به میزان مشخصی افزایش پیدا می‌کند، بازار نیز با شنیدن این خبر قیمت کالاهای خود را افزایش می‌دهد و خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهد، افزایش اعتبار کالابرگ نیز ممکن است با واکنش مشابه بازار همراه شود؛ بنابراین، نه افزایش حقوق و نه افزایش اعتبار کالابرگ، بدون کنترل قیمت‌ها لزوماً به تسهیل معیشت حقوق‌بگیران و خانوارها منجر نمی‌شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به هزینه‌های تحمیل‌شده به دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ، تأکید کرد: همین ارقام در مجموع منابع مالی کلانی را به دولت تحمیل می‌کند. دولت در شرایط اقتصادی فعلی، وضعیت مالی بهتری از مردم ندارد و تأمین چنین منابعی فشار سنگینی بر بودجه دولت وارد می‌کند؛ آن هم در شرایطی که این اقدام اثربخشی لازم را در بهبود معیشت مردم ندارد.در واقع، با این تصمیم هم فشاری به دولت وارد می‌شود و هم فشار معیشتی مردم به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا نمی‌کند؛ بنابراین، عملاً اقدام مؤثری انجام نشده و منابع کشور نیز به شکل مطلوبی به کار گرفته نشده است.

وی راهکار اصلی حمایت از معیشت مردم را بازنگری در قیمت کالاهای اساسی دانست و اظهار کرد: باید قیمت کالاهایی که جزو سبد اصلی معیشت مردم هستند، مورد تجدیدنظر قرار گیرد و سازوکاری طراحی شود که قیمت این کالاها در طول یک سال کاهش پیدا کند یا دست‌کم با ثبات همراه باشد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان به خانه ملت تأکید کرد: باید تضمینی وجود داشته باشد که اگر یک خانوار امروز روغن یا سایر کالاهای اساسی را خریداری نکند، یک ماه بعد نیز بتواند همان کالا را با همان قیمت تهیه کند. مردم باید اطمینان داشته باشند که قیمت کالاهای اساسی در کشور ثابت می‌ماند.چنین رویکردی، فارغ از اینکه با چه سازوکاری و از طریق چه میزان تزریق منابع و نقدینگی محقق شود، می‌تواند به تأمین معاش مردم کمک کند؛ نه اینکه صرفاً اعتبار کالابرگ را افزایش دهیم، اما در مقابل قیمت سایر کالاها دو برابر افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی، افزایش اعتبار کالابرگ چه کمکی به معیشت مردم خواهد کرد؟./