مجلس عمومی حزب اتحاد دموکراتیک سوریه بر حمایت از روند ادغام دموکراتیک تأکید کرد

سرویس سوریه - مجلس عمومی PYD با حمایت از روند ادغام دموکراتیک در چارچوب توافق ۲۹ ژانویه، خواستار تدوین یک قرارداد اجتماعی جدید برای سوریه بر پایه دموکراسی، تکثرگرایی و عدم تمرکز شد و بر ضرورت تضمین حقوق ملی، فرهنگی و زبانی همه جوامع این کشور تأکید کرد.

به گزارش کردپرس، مجلس عمومی حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) در نشست دو روزه خود که روزهای ۵ و ۶ نوامبر برگزار شد، تحولات سیاسی، نظامی و اقتصادی سوریه و روند ادغام میان مدیریت خودگردان و دولت موقت سوریه را مورد بررسی قرار داد و درباره موضوعات مختلف تصمیم‌گیری کرد. در این نشست اعضای حزب از مناطق عفرین، کوبانی، جزیره، حلب، دمشق و دیگر مناطق سوریه حضور داشتند.

ارزیابی روند ادغام دموکراتیک

اعضای مجلس عمومی PYD اعلام کردند که از روند ادغام دموکراتیک در چارچوب توافق ۲۹ ژانویه حمایت می‌کنند، اما این روند باید بر اساس همکاری و شهروندی برابر، نه انحلال و یکسان‌سازی، پیش برود.

آنها همچنین بر ضرورت حفظ خودگردانی مناطق کُردنشین و مشارکت نمایندگان کُردها در نهادهای دولتی سوریه تأکید کردند.

مجلس عمومی PYD تلاش‌های انجام‌شده در مسیر ادغام را مثبت و مهم ارزیابی کرد و خواستار تبدیل این روند به چارچوبی قانونی و مبتنی بر قانون اساسی شد.

این مجلس در عین حال نسبت به تلاش برخی طرف‌ها برای متوقف‌کردن روند ادغام دموکراتیک، ایجاد تنش‌های اجتماعی و ترویج نفرت‌پراکنی هشدار داد و تأکید کرد که چنین اقداماتی صلح اجتماعی را تهدید می‌کند.

اعضای مجلس همچنین محدودکردن آموزش زبان کُردی به سه ساعت در هفته را مورد انتقاد قرار دادند و خواستار اتخاذ تصمیم‌هایی متناسب با حقوق مردم کُرد در سوریه، مبارزات آنان علیه گروه‌های مسلح و فداکاری‌های انجام‌شده شدند.

مسئولیت دولت موقت در قبال حملات به آوارگان

مجلس عمومی PYD در بخش دیگری از نشست خود با اشاره به حملات علیه آوارگان گری‌سپی و سره‌کانی، دولت موقت سوریه را مسئول این وضعیت دانست و تأکید کرد که بازگشت آوارگان به مناطق و خانه‌های خود حق آنهاست و استفاده سیاسی از پرونده آوارگان قابل قبول نیست.

این مجلس بازگشت آوارگان را عاملی مهم برای تضمین صلح و ثبات اجتماعی دانست و از دولت موقت سوریه خواست مسئولانه‌تر عمل کند و مانع فعالیت گروه‌هایی شود که به دنبال ایجاد تنش و اختلاف میان جوامع هستند.

حمایت از مطالبات دانش‌آموزان برای آموزش به زبان کُردی

مجلس عمومی PYD همچنین حمایت خود را از اعتراضات و فعالیت‌های مدنی و دانش‌آموزی کُردها برای برخورداری از آموزش به زبان کُردی اعلام کرد.

در این نشست تأکید شد که دانش‌آموزان حق دارند خواستار آموزش به زبان مادری خود باشند. این مجلس همچنین از کمیته‌های ناظر بر روند ادغام خواست با رویکردی مثبت به مطالبات و فعالیت‌های مرتبط با آموزش زبان کُردی نزدیک شوند.

اعضای مجلس اعلام کردند که در صورت نبود گفت‌وگو در روند ادغام، ارائه تضمین‌های قانون اساسی و تضمین حقوق ملی، فرهنگی و زبانی، ادامه این روند امکان‌پذیر نخواهد بود.

در همین راستا، این مجلس خواستار تدوین یک قرارداد اجتماعی جدید برای سوریه بر پایه نظامی دموکراتیک، چندقومیتی و غیرمتمرکز شد؛ نظامی که در آن کُردها، عرب‌ها، سریانی‌ها، آشوری‌ها، ارمنی‌ها، ترکمن‌ها، علوی‌ها، دروزی‌ها و ایزدی‌ها بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند.

وضعیت اقتصادی و اجتماعی سوریه

مجلس عمومی PYD در ادامه نشست خود وضعیت اقتصادی و اجتماعی سوریه را نیز بررسی کرد و با اشاره به افزایش قیمت‌ها، کاهش سطح خدمات عمومی و گسترش بیکاری، خواستار ارزیابی دقیق شرایط اقتصادی و اجتماعی و اتخاذ اقدامات لازم برای حل مشکلات موجود شد.

این مجلس همچنین حمایت خود را از روند صلح و جامعه دموکراتیک اعلام کرد و آن را فرصتی تاریخی دانست.

تأکید بر وحدت کُردها و برگزاری کنگره ملی

موضوع وحدت کُردها نیز از دیگر محورهای مورد بحث در این نشست بود. مجلس عمومی PYD خواستار حل اختلافات میان اتحادیه میهنی کردستان (YNK) و حزب دموکرات کردستان (PDK) شد و تأکید کرد که کُردها باید از طریق وحدت، موجودیت خود را حفظ کنند و کنگره ملی کُردها برگزار شود.

آغاز تدارکات برگزاری کنگره PYD

مجلس عمومی حزب اتحاد دموکراتیک در پایان این نشست تصمیم گرفت مقدمات برگزاری کنگره این حزب آغاز شود و کمیته‌های ویژه‌ای برای آماده‌سازی آن تشکیل شوند.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، قرار است در کنگره پیش‌رو عملکرد حزب مورد ارزیابی قرار گیرد و تغییراتی نیز در ساختار رهبری آن انجام شود.

مجلس عمومی PYD در پایان تأکید کرد که این حزب به مبارزه برای ساخت سوریه‌ای دموکراتیک، چندقومیتی و غیرمتمرکز ادامه خواهد داد.