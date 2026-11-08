سرویس سوریه - صدها دانش‌آموز در شهر کوبانی با برگزاری تجمعی اعتراضی، خواستار به‌رسمیت‌شناختن و تضمین حق آموزش به زبان مادری شدند و تأکید کردند که مخالف تحمیل یک زبان بر زبان دیگر هستند.

به گزارش کردپرس، صدها دانش‌آموز روز ۸ نوامبر در شهر کوبانی گرد هم آمدند و با صدور بیانیه‌ای، بر اهمیت آموزش به زبان کُردی و ضرورت حفاظت از این زبان تأکید کردند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، این بیانیه از سوی «هلین عمر حسین» یکی از دانش‌آموزان شرکت‌کننده در تجمع، قرائت شد. دانش‌آموزان در این بیانیه خواستار به‌رسمیت‌شناختن و تضمین حق آموزش به زبان کُردی شدند و مخالفت خود را با تحمیل هر زبانی بر زبان دیگر اعلام کردند.

در این بیانیه همچنین تأکید شد که برخورداری از آموزش به زبان مادری، حق تمام ملل و جوامع ساکن سوریه است.

دانش‌آموزان در بخشی از بیانیه خود اعلام کردند: «ما با هیچ زبانی مخالف نیستیم، بلکه با تحمیل زبان مخالفیم. ما مخالف ملل دیگر نیستیم، بلکه خواستار حقوق خود هستیم. زبان کُردی هویت، تاریخ و موجودیت ماست.»

این تجمع در ادامه مطالبات دانش‌آموزان و فعالان آموزشی در مناطق کُردنشین سوریه برای تضمین حق آموزش به زبان مادری برگزار شده است.