وجود مشکلات اجرایی در مرزهای ترکیه و پاکستان/تسهیل تجارت مرزی نیازمند هماهنگی دولت و دیپلماسی فعال

سرویس آذربایجان غربی- عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت:در حال حاضر، مرزهای ترکیه و پاکستان با مشکلاتی در حوزه‌های اجرایی، فنی و تعاملات دوجانبه مواجه‌اند که بر روند مبادلات تجاری و تردد ناوگان حمل‌ونقل تأثیر گذاشته است. امیدواریم اجرای مصوبه دولت برای تسهیل تجارت مرزی، کاهش موانع گمرکی و جلوگیری از توقف کالاها به بهبود این روند بیانجامد.

به گزارش کردپرس، شهین جهانگیری، با اشاره به اهمیت مرزهای زمینی در شرایط محدودیت مبادلات دریایی، گفت: افزایش اهمیت مسیرهای زمینی در تجارت خارجی کشور، ضرورت رفع موانع در پایانه‌های مرزی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را دو چندان کرده است.

او افزود: در حال حاضر، مرزهای ترکیه و پاکستان با مشکلاتی در حوزه‌های اجرایی، فنی و تعاملات دوجانبه مواجه‌اند که بر روند مبادلات تجاری و تردد ناوگان حمل‌ونقل تأثیر گذاشته است.

نماینده ارومیه در مجلس با اشاره به مصوبه اخیر دولت برای تسهیل تجارت مرزی، کاهش موانع گمرکی و جلوگیری از توقف کالاها افزود: امیدواریم اجرای مؤثر این مصوبه به تسریع فرآیندهای گمرکی، کاهش زمان توقف کامیون‌ها و هزینه‌های حمل‌ونقل و بهبود فعالیت تجار منجر شود.

جهانگیری گفت: مجلس نیز در راستای حمایت از این اقدامات، آمادگی دارد در صورت نیاز دولت، موانع قانونی و مقرراتی احتمالی را از طریق پیگیری‌های لازم برطرف کند و در مسیر تسهیل تجارت و تقویت مبادلات مرزی همراه دولت باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت هماهنگی با کشورهای همسایه تصریح کرد: تسهیل تجارت مرزی صرفاً با اصلاح فرآیندهای داخلی محقق نمی‌شود و به همکاری متقابل گمرکات و نهادهای اجرایی طرف مقابل نیز نیاز دارد. از این رو، مدیریت یکپارچه مرزها، هماهنگی در ظرفیت پذیرش کامیون‌ها و رفع اختلافات رویه‌ای میان دو طرف باید در اولویت قرار گیرد تا از انباشت ناوگان و رسوب کالا در گذرگاه‌های مرزی جلوگیری شود.

جهانگیری در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید با تقویت دیپلماسی اقتصادی و پیگیری مذاکرات دوجانبه در سطوح عالی، زمینه رفع موانع سیاسی و اجرایی در مرزها را فراهم کند. همچنین توسعه پایانه‌های مرزی، تقویت زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی و استفاده هم‌زمان از ظرفیت بنادر جنوبی و گذرگاه‌های زمینی، ضرورتی راهبردی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی، استمرار تجارت خارجی و کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر فشارهای بیرونی است.