سرویس آذربایجان غربی- مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: در کل استان از ابتدای سال آبی جاری در سطح استان ۵۹.۶ میلی‌متر بارش ثبت شده است. این میزان در دوره مشابه سال آبی قبل ۷.۲ میلی‌متر بوده که نشان‌دهنده افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی بارش نسبت به سال قبل است.

به گزارش کردپرس، مجید رستگاری مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی با اشاره به وضعیت بارش حوضه های آبریز دریاچه ارومیه و ارس و زاب تا صبح روز ۱۷ آبان‌ماه گفت: وضعیت بارش ماهانه حوضه آبریز ارس از ابتدای سال آبی جاری (۱۴۰۵-۱۴۰۶) ۴۷.۶ میلی‌متر بارش ثبت شده که این میزان در دوره مشابه سال آبی قبل ۱۱.۵ میلی‌متر بوده و نشان‌دهنده افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی بارش نسبت به سال قبل است.

او افزود: همچنین میزان بارش در دوره مشابه درازمدت ۳۳.۴ میلی‌متر بوده و بارش سال آبی جاری نسبت به میانگین درازمدت ۴۲.۳ درصد افزایش داشته است.

رستگاری در خصوص حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز بیان کرد: از ابتدای سال آبی جاری ۵۷.۳ میلی‌متر بارش ثبت شده و این میزان در دوره مشابه سال آبی قبل ۵.۱ میلی‌متر بوده و نشان‌دهنده افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی بارش نسبت به سال قبل است.

مدیر عامل آب منطقه ای استان ادامه داد: همچنین میزان بارش در دوره مشابه درازمدت ۴۲.۵ میلی‌متر بوده و بارش سال آبی جاری نسبت به میانگین درازمدت ۳۴.۹ درصد افزایش داشته است.

او با اشاره به بارش های حوضه آبریز زاب هم اظهار کرد:از ابتدای سال آبی جاری ۱۰۸.۳ میلی‌متر بارش ثبت شده است. این میزان در دوره مشابه سال آبی قبل ۰.۴ میلی‌متر بوده که نشان‌دهنده افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی بارش نسبت به سال قبل است.

به گفته رستگاری؛ در حوزه آبریز زاب میزان بارش در دوره مشابه درازمدت ۶۷.۴ میلی‌متر بوده و بارش سال آبی جاری نسبت به میانگین درازمدت ۶۰.۸ درصد افزایش داشته است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: در کل استان هم از ابتدای سال آبی جاری در سطح استان ۵۹.۶ میلی‌متر بارش ثبت شده است. این میزان در دوره مشابه سال آبی قبل ۷.۲ میلی‌متر بوده که نشان‌دهنده افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی بارش نسبت به سال قبل است.

او افزود: همچنین میزان بارش در دوره مشابه درازمدت ۴۲.۱ میلی‌متر بوده و بارش سال آبی جاری نسبت به میانگین درازمدت ۴۱.۶ درصد افزایش داشته است/.