فرستاده ویژه ترامپ در امور عراق در پیامی مداخله‌جویانه تأکید کرد

توم باراک، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور عراق، با اشاره به مواضع علی زیدی درباره جایگاه گروه‌های مسلح در ساختار حکومتی این کشور، آینده عراق را متعلق به مردم این کشور دانست و خواستار محدود شدن نفوذ گروه‌های مسلح در نهادهای دولتی شد.

بە گزارش کردپرس توم باراک، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در امور عراق، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، مواضع علی زیدی درباره نقش گروه‌های مسلح در ساختار سیاسی و اداری عراق را روشن توصیف کرد.

وی در این پیام نوشت: «پیام علی زیدی روشن است؛ جایی برای نفوذ و سلطه شبه‌نظامیان در نهادهای دولتی عراق وجود ندارد.»

باراک همچنین با اشاره به آینده سیاسی عراق تأکید کرد: «آینده عراق متعلق به مردم این کشور است، نه گروه‌های مسلح.»

اظهارات این مقام آمریکایی در شرایطی مطرح می‌شود که موضوع نقش گروه‌های مسلح در ساختار سیاسی و امنیتی عراق و حدود اختیارات و نفوذ آنان در نهادهای دولتی، از محورهای مهم مناقشه سیاسی در این کشور به شمار می‌رود.