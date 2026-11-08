آمار بالای تصادفات پایان هفته در آذربایجان غربی/استاندار خواستار بررسی کارشناسی شد

به گزارش کردپرس، آمار بالای سوانح رانندگی در تعطیلات پایان هفته استان آذربایجان غربی از مدت های پیش سوژه رسانه ها شده است.

شمال و جنوب استان هم تفاوتی ندارد؛ تصادفات زنجیره ای ، واژگونی خودروها سقوط به دره و انفجار و آتش گرفتن خودروها و سوختن زنده زنده آدم ها و مرگ و نقص عضو سهم مردم آذربایجان غربی از جاده های استان بوده است.

ترافیک بالای روزهای پایان هفته هم مزید علت شده و آمار تصادفات در این روزها شدت می گیرد. روزهای پایان هفته گذشته ٢٥ مصدوم در ٨ سانحه رانندگی رقم خورد و محور بوکان-مهاباد با ۱۰ نفر مصدوم بالاترین آمار را به خود اختصاص داد.

در تابستان نیز سوانح رانندگی روزهای پایان هفته آمار بالای ٥٩ مصدوم در آذربایجان غربی را به خود دیده بود.

تکرار این وضعیت در محورهای مواصلاتی آذربایجان‌غربی در روزهای پایانی هفته به یکی از دغدغه‌های جدی تبدیل شده چرا که موجب مصدومیت شمار قابل توجهی از سرنشینان خودروها می‌شود.

شورای راهبری کاهش تصادفات استان وارد عمل شد

استاندار آذربایجان‌غربی در جلسه شورای راهبری کاهش تصادفات استان با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و اقدام عملی برای کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای، گفت: بررسی کارشناسی آمار حوادث، شناسایی عوامل وقوع تصادفات و اجرای تصمیمات مؤثر باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.



رضا رحمانی با بیان اینکه مصوبات این شورا باید به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ و اجرای آنها به‌صورت جدی پیگیری شود، افزود: تلاش شبانه‌روزی نیروهای امدادی، انتظامی و خدمات‌رسان برای حضور سریع در صحنه حوادث شایسته قدردانی است.



استاندار آذربایجان‌غربی توسعه تجهیزات هوشمند نظارتی و کنترلی را نیز از راهکارهای مؤثر در کاهش تخلفات و تصادفات دانسته و افزود: نصب ۴۴۲ دوربین جدید در استان اقدام ارزشمندی است و برای تأمین دوربین‌های لیزری و تکمیل تجهیزات کنترلی نیز پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.

به‌جای افزایش سرعت‌گیرها از راهکارهای علمی استفاده شود

رحمانی همچنین با تأکید بر ساماندهی سرعت‌گیرها، رفع کمبود روشنایی و تابلوهای راهنمایی، توسعه کمربندی‌های ارومیه، میاندوآب و بوکان و بهبود مسیر پیرانشهر ـ تمرچین، اضافه کرد: تأمین پارکینگ در فعالیت‌های شهری و برخورد با اضافه‌بار وسایل نقلیه نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.



او، هوشمندسازی، فرهنگ‌سازی و تغییر رویکرد در مدیریت تصادفات را ضروری دانسته و افزود: به‌جای افزایش سرعت‌گیرها باید از تجهیزات کنترلی و راهکارهای علمی استفاده کرد و با بررسی ریشه‌ای عوامل حوادث، برای ارتقای ایمنی راه‌ها و کاهش تلفات انسانی اقدام کرد.



او همچنین با اشاره به عقب‌ماندگی زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان، خاطرنشان کرد: تکمیل آزادراه ارومیه ـ تبریز و چهار محور مهم دیگر، از اولویت‌های استان است و با وجود محدودیت اعتبارات، روند اجرای برخی پروژه‌ها با تلاش شبانه‌روزی شتاب گرفته و امیدواریم بخش مهمی از آنها در نیمه نخست سال آینده به پایان برسد.