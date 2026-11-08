کردپرس
انهدام باند فروش ماشین سنگینِ شرکت «ماهان» در ارومیه
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ۱۲:۲۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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انهدام باند فروش ماشین سنگینِ شرکت «ماهان» در ارومیه

سرویس آذربایجان غربی- فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از دستگیری عوامل و اعضای اصلی شرکت موسوم به ماهان که با ترفند ثبت‌نام خودروهای سنگین، اقدام به کلاهبرداری صدها میلیارد تومانی و گسترده از شهروندان در سطح کشور کرده بودند، خبر داد.

به گزارش کردپرس، سردار جمال سلمانی  در این باره اظهار کرد:  به شهروندان و عموم هموطنان عزیز اکیداً توصیه می‌ شود به هیچ عنوان به تبلیغات جذاب و وسوسه‌ انگیز شرکت‌ های فاقد مجوز رسمی و اعتبار قانونی در زمینه پیش‌ فروش خودرو یا سایر کالاها اعتماد نکرده و پیش از هرگونه واریز وجه، اصالت و مجوزهای قانونی شرکت‌ ها را استعلام نمایند. 

او افزود: همچنین از آن دسته از شهروندان گرامی که به همین شیوه توسط عوامل این شرکت (ماهان) مورد کلاهبرداری قرار گرفته و شکایتی دارند، درخواست می‌ شود جهت تشکیل پرونده و پیگیری حقوق خود، با در دست داشتن مدارک و مستندات به پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی مراجعه کنند.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی گفت: عوامل و اعضای اصلی شرکت موسوم به ماهان که با ترفند ثبت‌نام خودروهای سنگین، اقدام به کلاهبرداری صدها میلیارد تومانی و گسترده از شهروندان در سطح کشور کرده بودند، توسط پلیس امنیت اقتصادی استان بازداشت شده اند/.

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