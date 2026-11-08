نرخ بیکاری در سوریه از ۶۰ درصد فراتر رفت

سرویس سوریه - وزیر صنعت دولت موقت سوریه اعلام کرد نرخ بیکاری در این کشور تا پایان سال ۲۰۲۵ از ۶۰ درصد فراتر رفته است؛ وضعیتی که در نتیجه کاهش تولید، آسیب‌دیدن زیرساخت‌های اقتصادی و محدودشدن فرصت‌های شغلی، به‌ویژه جوانان را تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش کردپرس، نرخ بیکاری در سوریه طی سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری افزایش یافته و بحران اقتصادی ناشی از جنگ، از بین رفتن فرصت‌های شغلی و کاهش فعالیت‌های تولیدی، شرایط معیشتی بخش گسترده‌ای از جامعه را دشوار کرده است. در همین رابطه، «نیدال الشعار» وزیر صنعت دولت موقت سوریه اعلام کرد که نرخ بیکاری در این کشور تا پایان سال ۲۰۲۵ از ۶۰ درصد فراتر رفته است.

«هانی حمزه»، رئیس کمیته معتمدان بنیاد «لینک» و پژوهشگر و اقتصاددان، نیز با اشاره به ابعاد اقتصادی و اجتماعی این بحران گفت که بیکاری به یکی از مهم‌ترین مشکلات سوریه تبدیل شده و جوانان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و زنان بیش از سایر گروه‌ها از این وضعیت آسیب دیده‌اند.

دلایل افزایش بیکاری در سوریه

حمزه درباره عوامل افزایش بیکاری اظهار داشت: مشکل تنها نبود فرصت‌های شغلی نیست، بلکه برخی افراد از امنیت شغلی برخوردار نیستند و گروهی دیگر نیز دستمزدهای پایینی دریافت می‌کنند. فعالیت‌های تولیدی کاهش یافته، کارخانه‌ها و مؤسسات اقتصادی متحمل خسارت شده‌اند، هزینه‌های تولید افزایش یافته و سرمایه‌گذاری‌ها محدود شده است. همچنین پروژه‌های کوچک و متوسط با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند.

وی با تأکید بر ضرورت احیای بخش تولید برای مقابله با بیکاری افزود: باید فعالیت‌های تولیدی دوباره رونق بگیرند و فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شوند. همچنین لازم است آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با نیازهای اقتصادی سازمان‌دهی شود تا جوانان مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار را کسب کنند و بتوانند کسب‌وکارهای مستقل خود را راه‌اندازی کنند.

این اقتصاددان با اشاره به پیامدهای اجتماعی بیکاری گفت: افزایش بیکاری موجب شده است خانواده‌ها نتوانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند. این وضعیت بر فعالیت بازار نیز تأثیر گذاشته و جوانان را از امکان برنامه‌ریزی برای آینده محروم کرده است؛ به همین دلیل، بسیاری از آنان به مهاجرت و خروج از کشور روی می‌آورند.

راهکارهای مقابله با بحران بیکاری

حمزه درباره راهکارهای کاهش بیکاری در سوریه اظهار داشت: حمایت از بخش‌های تولیدی، پشتیبانی از پروژه‌های کوچک و متوسط و سازمان‌دهی دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین از آغاز جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با بازار کار خبر داد و گفت هدف از این اقدام، تدوین برنامه‌های اقتصادی و آموزشی متناسب با نیازهای افراد و ظرفیت‌های هر منطقه است.

به گفته وی، حمایت از بخش‌های کشاورزی و صنعتی، توسعه پروژه‌های کوچک و متوسط و آموزش مهارت‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال به جوانان نیز می‌تواند در ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش نرخ بیکاری مؤثر باشد.

بر اساس آمار ارائه‌شده در این گزارش، اقتصاد سوریه در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۵ حدود ۵۵ درصد کوچک‌تر شده است. همچنین بخش کشاورزی این کشور حدود ۷۱ درصد و بخش صنعت حدود ۷۶ درصد کاهش فعالیت و تولید را تجربه کرده‌اند؛ آماری که نشان‌دهنده عمق خسارت‌های اقتصادی ناشی از سال‌ها جنگ و بحران در سوریه است.