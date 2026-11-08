مدیرکل ثبت اسناد و املاک کردستان معرفی شد

سرویس کردستان - «علی محمد براتی» با حضور رئیس کل دادگستری استان کردستان و جمعی از مسئولان قضایی و ثبتی کشور و استان، به عنوان مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک کردستان معرفی شد.

به گزارش کرد پرس، آیین تکریم و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کردستان با حضور محمد جباری، رئیس کل دادگستری استان، آقاجری، مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اعضای شورای قضایی استان، در مجتمع قضایی شهید قدوسی سنندج برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان در این مراسم با تأکید بر نقش تقوا، تلاش جمعی و مسئولیت پذیری در ارتقای کیفیت خدمات عمومی، اظهار کرد: تقوا از فرد آغاز می شود و در بستر فعالیت جمعی به کمال می رسد و نتیجه آن، خدمت رسانی صادقانه به مردم است.

محمد جباری با اشاره به اقدامات انجام شده در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، اجرای قانون جامع حدنگار و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از اقدامات مهم و اثرگذار در نظام حقوقی و ثبتی کشور دانست و افزود: اجرای این قوانین و آیین نامه های مرتبط، نقش مؤثری در کاهش دعاوی و پرونده های قضایی، به ویژه پرونده های کثیرالشاکی مرتبط با کلاهبرداری و فروش مال غیر داشته است.

وی همدلی و همکاری میان دستگاه های اجرایی و قضایی استان را از عوامل مؤثر در پیشبرد این قوانین عنوان کرد و گفت: تعامل و همگرایی بین دستگاه ها زمینه ساز اجرای بهتر قوانین و افزایش رضایتمندی مردم شده است.

در ادامه این مراسم، آقاجری، مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تأکید بر ضرورت هوشمندسازی فرایندها و خدمات ثبتی، اظهار کرد: مدیریت جدید ثبت اسناد و املاک کردستان باید با تعامل و هماهنگی مستمر با مجموعه دادگستری استان، برای رفع مشکلات ثبتی و رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی اقدامات مؤثری انجام دهد.

وی شفافیت در فرایندهای ثبتی را از دستاوردهای هوشمندسازی برشمرد و افزود: توسعه خدمات هوشمند علاوه بر ارتقای شفافیت، زمینه کاهش تخلفات و جرایم را فراهم می کند.

مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین بر ضرورت ارتباط مستقیم مدیران با مردم تأکید کرد و حضور میدانی، پاسخگویی به مطالبات و رسیدگی به مشکلات شهروندان را از اولویت های مدیریت جدید این اداره کل دانست.

در حاشیه این مراسم، اسناد مالکیت تعدادی از املاک دستگاه های اجرایی استان نیز تحویل نمایندگان این دستگاه ها شد؛ به طوری که ۱۹۶ برگ سند مربوط به سازمان ملی زمین و مسکن به مساحت ۱۷ هکتار، ۳۱ برگ سند وزارت نیرو به مساحت ۶.۷ هکتار، ۲۱ برگ سند وزارت بهداشت به مساحت ۱.۲ هکتار و ۳۰۶ برگ سند مربوط به کمیته امداد به نمایندگان این دستگاه ها واگذار شد.

در پایان این آیین، ضمن قدردانی از خدمات دو ساله رضا اعظمی در سمت مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کردستان، علی محمد براتی به عنوان مدیرکل جدید این مجموعه معرفی شد.