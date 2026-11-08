سرویس جهان- تام باراک، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه و عراق و سفیر واشنگتن در ترکیه، در حالی از دشواری جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سوریه سخن می‌گوید که سیاست‌های مورد حمایت او، به‌ویژه پشتیبانی از دولت متمرکز در دمشق، با انتقادهایی درباره پیامدهای آن برای ثبات و مشارکت سیاسی در این کشور روبه‌رو شده است.

به گزارش کردپرس، نشریه آمارگی در گزارشی به قلم ایو موریس‌گری، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا دیپلماسی باراک خود در شکل‌گیری شرایطی که سرمایه‌گذاران را از سوریه دور نگه داشته، نقش داشته است؟

باراک هفته گذشته در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌ان گفت سوریه در شرایط کنونی درآمدزا نیست و جذب سرمایه‌گذار برای آن تقریباً ناممکن است. کرم شعار، اقتصاددان سیاسی سوری و مشاور پیشین بانک جهانی، این ارزیابی را «ناامیدکننده، اما عموماً دقیق» توصیف کرد. با این حال، آمارگی به تناقضی در موضع باراک اشاره می‌کند: او سرمایه‌گذاری خارجی را برای ثبات سوریه ضروری می‌داند، اما هم‌زمان از توافق سیاسی مبتنی بر دولت قدرتمند در دمشق و پیوند سوریه با نظم منطقه‌ای تحت رهبری آمریکا حمایت می‌کند؛ رویکردی که ممکن است خود به تداوم بی‌ثباتی کمک کند.

بازسازی سوریه در نگاه باراک بخشی از طرحی ژئوپلیتیکی برای پیوند دادن بین‌النهرین، شام، ترکیه و کشورهای خلیج فارس است. او در نشست تجاری آمریکا و عراق در ژوئیه از الگویی منطقه‌ای سخن گفت که می‌تواند اهمیت راهبردی تنگه هرمز را کاهش دهد و سوریه را به مرکز انتقال انرژی و تجارت و مسیری برای اتصال تولیدکنندگان به بازارهای اروپا تبدیل کند. باراک از دولت انتقالی احمد الشرع نیز حمایت کرده و سوریه را «آزمایشگاهی برای همگرایی جدید دیپلماتیک منطقه‌ای» خوانده است. طرح او همکاری نزدیک‌تر واشنگتن، آنکارا، ریاض و دمشق، توافق امنیتی احتمالی و عادی‌سازی روابط سوریه و اسرائیل را در بر می‌گیرد. به نوشته آمارگی، چنین ترتیبی ممکن است برای واشنگتن دستاوردی راهبردی باشد، اما همسویی منطقه‌ای لزوماً نمایندگی سیاسی، امنیت و حاکمیت سوری‌ها را تضمین نمی‌کند.

موانع جذب سرمایه‌گذاری در سوریه تنها سیاسی نیست. زیرساخت‌های کشور پس از سال‌ها جنگ ویران شده و بانک جهانی هزینه بازسازی را ۲۱۶ میلیارد دلار برآورد کرده است. شبکه بانکی پراکنده، ارتباط محدود با بازارهای مالی جهانی و محدودیت‌های صادراتی نیز فعالیت شرکت‌های خارجی را دشوار می‌کند. اگرچه مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در اوت حذف نام سوریه از فهرست دولت‌های حامی تروریسم را گامی تاریخی خواند، سوریه همچنان در رده کنترل صادراتی «ئی‌یک» قرار دارد و شرکت‌های آمریکایی برای فعالیت در آن به مجوز وزارت بازرگانی نیاز دارند؛ فرایندی که ممکن است ماه‌ها طول بکشد.

سرمایه‌گذاران همچنین توانایی دولت برای تأمین امنیت، اجرای قراردادها و حفاظت از مالکیت را ارزیابی می‌کنند. تداوم خشونت پس از سقوط حکومت بشار اسد و بی‌ثباتی منطقه‌ای اعتماد آنان را کاهش داده است. اختلافات مالکیتی ناشی از مصادره زمین، آوارگی، سیاست‌های تبعیض‌آمیز و تخریب‌های جنگی نیز مانع بازسازی است. دیده‌بان حقوق بشر گزارش داده است که فرصت‌های بازسازی به سرمایه‌گذاران خارجی عرضه می‌شود، در حالی که ادعاهای حقوقی ساکنان پیشین حل‌وفصل نشده است. افرادی که سند رسمی مالکیت ندارند، ممکن است نتوانند املاک خود را پس بگیرند؛ اختلاف‌هایی که برخی طرح‌ها، از جمله پروژه‌ای در حماه، را متوقف کرده است.

انتقاد محوری آمارگی به باراک، حمایت او از تمرکز قدرت در دمشق و مخالفت با فدرالیسم و الگوهای غیرمتمرکز حکمرانی است. این موضع در مذاکرات سال ۲۰۲۵ میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه آشکار شد؛ زمانی که این نیروها خواهان ساختاری غیرمتمرکز و اختیارات معنادار برای جوامع محلی بودند. باراک در مجمع دیپلماسی آنتالیا در سال ۲۰۲۶ گفت نظام‌های دارای رهبری قدرتمند در منطقه بهتر از الگوهای دموکراتیک عمل کرده‌اند و کشورهایی را که بر دموکراسی و حقوق بشر تأکید کرده‌اند، ناموفق دانست.

این دیدگاه در شرایطی مطرح می‌شود که اقلیت‌های سوری پس از سقوط حکومت بشار اسد با خشونت روبه‌رو شده‌اند. در سال گذشته ابتدا علویان در مناطق ساحلی و سپس دروزی‌ها در سویدا هدف حملات قرار گرفتند. نیروهای وابسته به حکومت در قتل و بدرفتاری با غیرنظامیان و اعدام‌های میدانی دخیل شناخته شدند و سرویس پژوهشی کنگره آمریکا نیز تکرار خشونت علیه اقلیت‌ها را از مشکلات مستمر دوره انتقال سیاسی سوریه دانست.

تحقیق رویترز گزارش داد که رهبران سوری پیام‌های دیپلماتیک آمریکا، از جمله حمایت باراک از دولت متمرکز، را نشانه موافقت ضمنی واشنگتن با ورود ارتش سوریه به سویدا در ژوئیه ۲۰۲۵ تلقی کرده بودند. وزارت خارجه سوریه این برداشت و تأثیر اظهارات باراک بر تصمیم اعزام نیروها را رد کرد.

در اوایل سال ۲۰۲۶، دمشق برای تصرف مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه عملیات نظامی آغاز کرد و درصدد تسلط بر ۸۰ درصد از قلمرو این نیروها برآمد. پس از تضعیف موقعیت نیروهای دموکراتیک سوریه، این نیروها به مذاکره بازگشتند و امتیازهای مهمی دادند. باراک میانجی توافق اصلاح‌شده‌ای برای ادغام این نیروها در ساختار دولت شد.

سیروا‌ن کاجو، روزنامه‌نگار حوزه سوریه، در تحلیلی در «میدل ایست فوروم آبزرور» نوشت تلاش‌های باراک به انحلال نیروهای کرد کمک کرده و آنان را در موقعیتی قرار داده است که گزینه‌ای جز پذیرش شروط احمد الشرع نداشته باشند. او هشدار داد تمرکز دوباره قدرت می‌تواند چشم‌انداز گذار دموکراتیک را محدود کند.

اجرای توافق جدید به‌سرعت آغاز شد، اما به نوشته آمارگی، این روند بیشتر بر ادغام گروه‌های نظامی متمرکز بوده و اختلاف‌های عمیق اجتماعی و سیاسی یا امنیت جوامع مختلف را تضمین نکرده است. فرهاد شامی، رئیس پیشین دفتر رسانه‌ای نیروهای دموکراتیک سوریه، در واکنش به اظهارات باراک درباره دشواری جذب سرمایه‌گذاری، او را در شبکه ایکس «معمار پشت کشتارهای هدفمند کردها، علویان و دروزی‌ها» خواند. این اتهام، دیدگاه شامی است و گزارش آن را به‌عنوان واقعیتی اثبات‌شده مطرح نمی‌کند، اما نشان‌دهنده شدت انتقادها از نقش دیپلماتیک باراک است.

آمارگی تأکید می‌کند تمرکز قدرت سیاسی به‌تنهایی روند سرمایه‌گذاری را تعیین نمی‌کند، اما بی‌ثباتی سیاسی و خطرهای امنیتی سرمایه خارجی را دور می‌کند. راهبرد بازسازی دمشق نیز به دلیل اولویت دادن به قراردادها و تفاهم‌نامه‌های اقتصادی، به جای احیای حقوق ساکنان، بازگشت آوارگان و ترمیم اعتماد اجتماعی، مورد انتقاد قرار گرفته است.

جاد بغدادی، پژوهشگر مؤسسه سیاست خاورمیانه تحریر، معتقد است بازسازی سوریه باید شامل بازگرداندن حقوق، فراهم کردن امکان بازگشت آوارگان و ترمیم پیوندهای اجتماعی آسیب‌دیده از بیش از یک دهه جنگ باشد؛ مسائلی که در سیاست رسمی تا حد زیادی غایب‌اند. دمشق برای جلب سرمایه‌گذاران، فرمان شماره ۱۱۴ را تصویب کرد که سازمان سرمایه‌گذاری سوریه و شورای عالی توسعه اقتصادی را مستقیماً زیر نظر ریاست‌جمهوری قرار می‌دهد. با این حال، طرح‌های بزرگ بازسازی محله‌های ویران‌شده دمشق و احیای بخش انرژی همچنان با تأخیر روبه‌رو هستند و پروژه‌ها بیشتر از طریق توافق‌ها و تفاهم‌نامه‌های اعلام‌شده در نشست‌های سرمایه‌گذاری پیش می‌روند، نه بر اساس راهبردی جامع.

در سپتامبر، افزایش قیمت سوخت پس از تسلط حکومت بر میدان‌های نفتی شمال سوریه، اعتراض‌هایی در مناطق مختلف کشور برانگیخت. افزایش هزینه‌ها، فقر و کاهش یارانه‌های دولتی فشار اقتصادی را تشدید کرده و حضور داعش در مناطق مرزی سوریه و عراق نیز بر نگرانی‌های امنیتی افزوده است. این تحولات نشان می‌دهد جذب سرمایه‌گذاری با بازسازی پایدار یکسان نیست و بدون ثبات اقتصادی، اعتماد عمومی و امنیت، طرح‌های سرمایه‌گذاری به نتیجه نمی‌رسند.

فوزا یوسف، عضو حزب اتحاد دموکراتیک و سیاستمدار کرد، اظهارات باراک درباره ناتوانی سوریه در جذب سرمایه‌گذاری را فراتر از ارزیابی اقتصادی دانسته است. او در یادداشتی در روناهی این سخنان را هشداری به دولت انتقالی توصیف کرد که اگر انتظارات واشنگتن را برآورده نکند، ممکن است به حال خود رها شود و بحران‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن تشدید شود. یوسف تأکید کرده است که احیای سوریه به قانون اساسی دموکراتیک، توافق سیاسی فراگیر و نهادهایی نیاز دارد که نماینده همه مردم باشند.

گزارش آمارگی در پایان تأکید می‌کند که باراک به‌درستی به ویرانی زیرساخت‌ها، ضعف نهادها، اختلافات مالکیتی و ناامنی به‌عنوان موانع سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند، اما این مشکلات را نمی‌توان از انتخاب‌های سیاسی دوره انتقال قدرت جدا دانست. راهبردی که بر تمرکز قدرت و ادغام نظامی، بدون تضمین مشارکت سیاسی و امنیت جوامع مختلف، تکیه کند، ممکن است بی‌ثباتی را عمیق‌تر سازد. پرسش اصلی این است که آیا سیاست آمریکا زمینه بازسازی بلندمدت و فراگیر سوریه را فراهم می‌کند یا اهداف ژئوپلیتیکی کوتاه‌مدت را در اولویت قرار می‌دهد