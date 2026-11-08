۱۵۵ راهدار برای تأمین ایمنی محورهای کردستان در آماده باش هستند

سرویس کردستان - معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای کردستان گفت: با توجه به هشدار هواشناسی و آغاز بارش ها در استان، ۱۵۵ راهدار با به کارگیری ۱۳۵ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین در محورهای مواصلاتی استان به حالت آماده باش درآمده اند.

به گزارش کرد پرس، رامین محمودی در گفت وگو با خبرنگاران، با اشاره به پیش بینی شرایط نامساعد جوی اظهار کرد: نیروهای راهداری با استقرار و فعالیت در محورهای مختلف استان، وضعیت راه ها و ابنیه فنی را پایش می کنند و برای مدیریت آب های سطحی و جلوگیری از بروز مشکلات ترافیکی آمادگی دارند.

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی از محورهای استان از شب گذشته تاکنون افزود: در پی بارندگی و مه گرفتگی در گردنه ته ته، واقع در محور سروآباد – پاوه، این مسیر مسدود شده و به دلیل تداوم بارش و کاهش دید، محدودیت تردد همچنان ادامه دارد.

معاون راهداری کردستان مسیر جایگزین را محور سروآباد – اورامان – پاوه اعلام کرد و از رانندگان خواست برای تردد در این محدوده از مسیر جایگزین استفاده کنند.

محمودی با اشاره به فعالیت ۳۶ گشت راهداری در محورهای استان بیان کرد: این گشت ها به صورت مستمر وضعیت راه ها و ابنیه فنی را بررسی می کنند و راهداران نیز با هدایت آب های سطحی و انجام اقدامات پیشگیرانه، برای فراهم کردن شرایط ایمن تردد تلاش می کنند.

وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر با تماس با سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه ها اطلاع پیدا کنند و در طول مسیر نیز سرعت مطمئنه را رعایت کنند.