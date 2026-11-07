مشارکت ۱۱۳ دانشگاه کشور در جشنواره ملی رویش به میزبانی کردستان

سرویس کردستان – سیزدهمین و چهاردهمین جشنواره ملی رویش با مشارکت ۱۱۳ دانشگاه کشور و حضور ۴۵۰ دانشجو و ۵۰ نفر از مسئولان فرهنگی دانشگاه ها و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در آبان ۱۴۰۵ به میزبانی دانشگاه کردستان در سنندج برگزار می شود.

به گزارش کرد پرس، دبیر اجرایی سیزدهمین و چهاردهمین جشنواره ملی رویش در نشست خبری با رسانه های کردستان، اظهار کرد: این جشنواره از مهم ترین رویدادهای فرهنگی وزارت علوم است که با هدف شناسایی و معرفی استعدادها، خلاقیت ها و توانمندی های دانشجویان در حوزه های فرهنگی، هنری، ادبی، دینی و اجتماعی برگزار می شود.

سیدجواد حسینی با اشاره به مشارکت گسترده دانشگاه های کشور در این رویداد افزود: ۱۱۳ دانشگاه از سراسر کشور در این جشنواره مشارکت دارند و آثار دانشجویان و کانون های فرهنگی، اجتماعی و هنری دانشگاه ها در بخش های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه برگزاری هم زمان دو دوره جشنواره به دلیل شرایط خاص سال های گذشته و مجازی شدن فعالیت های دانشگاهی در دستور کار قرار گرفته است، ادامه داد: دانشگاه کردستان برای نخستین بار میزبان این رویداد ملی در این سطح است و پیش بینی می شود وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاونان و مدیران حوزه فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه نیز در جشنواره حضور داشته باشند.

دبیر اجرایی جشنواره ملی رویش با اشاره به جایگاه کانون های فرهنگی و اجتماعی در فعالیت های دانشجویی گفت: این کانون ها از ارکان مهم فعالیت های فرهنگی دانشگاه ها محسوب می شوند و در حال حاضر سه هزار و ۲۰۰ کانون فعال در دانشگاه های دولتی و بیش از ۹ هزار کانون در مجموع دانشگاه های کشور فعالیت دارند.

حسینی بیان کرد: جشنواره رویش فرصتی برای رقابت سازنده، معرفی فعالیت های خلاقانه و نوآورانه و تجلیل از تلاش دانشجویانی است که در کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه ها فعالیت می کنند.

وی درباره بخش های مختلف این رویداد اظهار کرد: جشنواره در ۲ بخش رقابتی کانون ها و رقابت انفرادی دانشجویان برگزار می شود که در بخش کانون ها، محورهایی همچون کانون برتر، نوآوری فرهنگی و اجتماعی، فعالیت های فضای مجازی، مسئولیت اجتماعی، نشریات کانونی، گفت وگوی دانشجویی، کرسی های آزاداندیشی، هویت ایرانی اسلامی و دانشگاه برتر مورد ارزیابی قرار می گیرد.

دبیر اجرایی جشنواره ملی رویش افزود: در بخش رقابت انفرادی دانشجویان نیز رشته هایی از جمله ادبیات، صداپیشگی و مجری گری، صنایع دستی، فیلم سازی، موسیقی، هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی در نظر گرفته شده است.

حسینی با اشاره به پایان مراحل داوری آثار گفت: در مجموع 9 هزار و ۸۰۰ اثر در دو دوره سیزدهم و چهاردهم به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که از میان آنها ۱۶۹ اثر برگزیده مورد تجلیل قرار می گیرند و پنج اثر از آثار برگزیده متعلق به دانشگاه کردستان است.

وی یادآور شد: دانشگاه کردستان در سیزدهمین دوره جشنواره از نظر تعداد آثار ثبت شده در میان سه دانشگاه برتر کشور قرار گرفت و در چهاردهمین دوره نیز جزو ۱۰ دانشگاه دارای بیشترین آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره است.

تأکید بر نقش جشنواره رویش در شناسایی و شکوفایی استعدادهای دانشجویی

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه کردستان نیز در این نشست با اشاره به اهداف برگزاری جشنواره ملی رویش گفت: این رویداد زمینه ای برای شناسایی و شکوفایی استعدادهای دانشجویان و معرفی ظرفیت های فرهنگی، هنری، ادبی، دینی و اجتماعی آنان فراهم می کند.

مهدی صالحی اظهار کرد: در مجموع ۵۰۰ نفر شامل ۴۵۰ دانشجو و ۵۰ نفر از مسئولان فرهنگی دانشگاه ها و وزارت علوم در این جشنواره حضور خواهند داشت و این گردهمایی فرصتی برای تعامل، تبادل تجربه و معرفی فعالیت های موفق فرهنگی دانشگاه هاست.

وی با اشاره به آثار ثبت شده در دبیرخانه جشنواره افزود: حدود یک هزار و ۸۰۰ اثر در مجموع دو دوره سیزدهم و چهاردهم از سوی دانشجویان و کانون های فرهنگی دانشگاه ها به دبیرخانه ارسال شده که مراحل داوری آنها به پایان رسیده است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه کردستان ادامه داد: اعضای مجامع عمومی و شوراهای مرکزی کانون های فرهنگی و هنری، دبیران کانون ها و دبیران شوراهای هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه های کشور، مخاطبان اصلی این جشنواره هستند و دانشجویان دیگر دانشگاه ها نیز می توانند از برنامه های آن بهره مند شوند.

صالحی ابراز امیدواری کرد برگزاری این رویداد ملی در دانشگاه کردستان زمینه ساز تقویت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، گسترش ارتباط میان کانون های دانشجویی و افزایش تولیدات فرهنگی در دانشگاه های کشور باشد.