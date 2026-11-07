۱۹ سکه تقلبی با نقوش تاریخی در دیواندره کشف شد

سرویس کردستان - معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان از کشف ۱۹ قطعه سکه تقلبی با نقوش تاریخی در جریان بازرسی از یک خودروی عبوری در شهرستان دیواندره خبر داد.

به گزارش کرد پرس، علی بهنیا در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: این سکه ها در جریان بازرسی مأموران یگان امداد فرماندهی انتظامی از خودروهای عبوری در یکی از ایست های بازرسی داخل شهر دیواندره کشف شد.

وی افزود: برابر گزارش اداره میراث فرهنگی شهرستان دیواندره، ۱۹ قطعه سکه از یک دستگاه خودروی عبوری کشف و برای بررسی اصالت و ماهیت آنها به کارشناسان مربوطه ارجاع شد.

معاون میراث فرهنگی کردستان با اشاره به نتیجه بررسی های کارشناسی گفت: بر اساس نظر کارشناسان، سکه های کشف شده نمونه های بدل از سکه های دوره های تاریخی هستند و هیچ کدام اصالت تاریخی ندارند.

بهنیا ادامه داد: در این عملیات ۲ نفر از سرنشینان غیربومی خودرو دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از آثار و مواریث تاریخی و فرهنگی استان بیان کرد: همکاری و تعامل دستگاه های مسئول در شناسایی تخلفات و پیشگیری از قاچاق و عرضه اشیای تاریخی و فرهنگی، نقش مهمی در صیانت از میراث فرهنگی دارد.