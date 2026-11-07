۱۹ سکه تقلبی با نقوش تاریخی در دیواندره کشف شد
به گزارش کرد پرس، علی بهنیا در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: این سکه ها در جریان بازرسی مأموران یگان امداد فرماندهی انتظامی از خودروهای عبوری در یکی از ایست های بازرسی داخل شهر دیواندره کشف شد.
وی افزود: برابر گزارش اداره میراث فرهنگی شهرستان دیواندره، ۱۹ قطعه سکه از یک دستگاه خودروی عبوری کشف و برای بررسی اصالت و ماهیت آنها به کارشناسان مربوطه ارجاع شد.
معاون میراث فرهنگی کردستان با اشاره به نتیجه بررسی های کارشناسی گفت: بر اساس نظر کارشناسان، سکه های کشف شده نمونه های بدل از سکه های دوره های تاریخی هستند و هیچ کدام اصالت تاریخی ندارند.
بهنیا ادامه داد: در این عملیات ۲ نفر از سرنشینان غیربومی خودرو دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از آثار و مواریث تاریخی و فرهنگی استان بیان کرد: همکاری و تعامل دستگاه های مسئول در شناسایی تخلفات و پیشگیری از قاچاق و عرضه اشیای تاریخی و فرهنگی، نقش مهمی در صیانت از میراث فرهنگی دارد.
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