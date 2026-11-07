محمد حکیم، سخنگوی جماعت عدالت کردستان، با انتقاد از عملکرد احزاب حاکم در اقلیم، بن‌بست سیاسی و تعطیلی پارلمان را نتیجه اختلافات دو سال اخیر دانست و تأکید کرد که نظام دو‌اداره‌ای مبتنی بر توافق میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، از وضعیت کنونی اقلیم آسیب کمتری خواهد داشت.

به گزارش کردپرس، محمد حکیم، سخنگوی جماعت عدالت کردستان، در یادداشتی با اشاره به آخرین تحولات سیاسی اقلیم کردستان، بن‌بست پارلمانی و وضعیت کنونی روابط میان احزاب را نتیجه دو سال اختلاف، تعطیلی پارلمان، پایان دوره قانونی نهادهای حاکم، نرسیدن به توافق، بی‌توجهی به دیدگاه‌های دلسوزان و اتخاذ سیاست‌های یک‌جانبه دانست و تأکید کرد آنچه رخ داده، قابل پیش‌بینی بوده است.

محمد حکیم در این یادداشت اعلام کرد بهترین موضع برای نیروهای خارج از قدرت، تحریم پارلمان بود؛ تصمیمی که به گفته وی، جماعت عدالت کردستان به‌تنهایی اتخاذ کرد. او معتقد است اگر سایر نیروها نیز در این تصمیم همراهی می‌کردند، ممکن بود تحولات مسیر متفاوتی پیدا کند.

وی با اشاره به انتقادها درباره طراحی‌شده بودن پارلمان، اظهار داشت که این موضوع صرفاً یک ادعا نیست؛ زیرا نیروهای سیاسی بر اساس دو محور تقسیم شده بودند، تعداد کرسی‌ها افزایش و کاهش یافته بود و بیشتر احزاب، به‌جز جماعت عدالت، از این مسئله آگاهی داشتند.

محمد حکیم همچنین تأکید کرد که روند سیاسی اقلیم کردستان، چه در سطح احزاب حاکم و چه نیروهای خارج از قدرت، نیازمند بازنگری و ارزیابی مجدد است. وی اصطلاح «نیروهای خارج از قدرت» را به‌جای واژه «اپوزیسیون» مناسب‌تر دانست.

سخنگوی جماعت عدالت کردستان در بخش دیگری از یادداشت خود، با انتقاد از تغییر موضع برخی نمایندگان پارلمان، گفت پیش از انتقاد از جابه‌جایی مواضع نمایندگان، باید قانون انتخاباتی که چنین نمایندگانی را به پارلمان می‌فرستد، مورد بررسی قرار گیرد؛ به‌ویژه دو موضوع سهمیه زنان و نظام انتخاباتی نیمه‌باز که به اعتقاد وی، در صورت برگزاری مجدد انتخابات اقلیم باید مورد بازنگری قرار گیرند.

وی همچنین همه جریان‌های سیاسی را به‌نوعی در شکل‌گیری وضعیت پوچ‌گرایانه کنونی مسئول دانست و گفت در چنین شرایطی، افراد و نمونه‌های بی‌ارزش در موقعیت‌های مختلف افزایش پیدا می‌کنند.

محمدحکیم درباره احتمال بازگشت به نظام دو‌اداره‌ای نیز اظهار داشت که دو‌اداره‌ای شدن اقلیم بر اساس توافق میان دو نیرویی که قادر به توافق و همکاری نیستند، در مقایسه با وضعیت دو‌اداره‌ای کنونی، آسیب کمتری خواهد داشت.

وی با اشاره به پیام اخیر بافل طالبانی گفت که هنگام شنیدن این پیام، به افرادی در هر دو منطقه اقلیم فکر می‌کرده که با تحریک دو طرف و امید به تصاحب مناصب، به دنبال منافع شخصی خود هستند. او افزود که در صورت تشکیل دو دولت، فرصت بیشتری برای تصاحب مناصب برای چنین افرادی فراهم خواهد شد و در آن شرایط، سخن گفتن از میهن و منافع ملی نیز برایشان آسان‌تر خواهد بود.

محمد حکیم همچنین تصریح کرد که جماعت عدالت نه در پارلمان حضور داشت و نه قصد مشارکت در دولت را داشت و تلاش‌های این جریان صرفاً با هدف حفظ ساختار اقلیم کردستان انجام شده است.

به گفته وی، این حزب به‌خوبی می‌دانست که بخش بزرگی از مردم تا عمیق‌ترین حد از وضعیت حاکم ناراضی هستند و حتی برای برخی از آنان، سرنوشت اقلیم نیز دیگر اهمیت سابق را ندارد وی در پایان با اشاره به تلاش‌های برخی استادان و شخصیت‌ها برای جلوگیری از تشدید بحران و حفظ ثبات اقلیم نوشت که این تلاش‌ها با هدف جلوگیری از آغاز روندی انجام شد که ممکن بود طرف مقابل نیز به پایان آن منجر شود؛ زیرا هدف این بود که کردستان بیش از این در معرض خطر قرار نگیرد.

محمد حکیم در پایان تأکید کرد که گذر زمان بارها پاسخ افرادی را که واقعیت‌ها را درک نمی‌کنند، خواهد داد.