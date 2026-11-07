کردپرس
بارش باران و لغزندگی جاده های کردستان/گردنه تته مسدود شد
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۱:۵۴ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

بارش باران و لغزندگی جاده های کردستان/گردنه تته مسدود شد

سرویس کردستان - معاون راهداری و حمل ونقل جاده ای کردستان از بارش باران و لغزندگی تمامی محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: گردنه تته در محور سروآباد-اورامان به دلیل بارندگی شدید و مه غلیظ از شب گذشته مسدود شده است.

به گزارش کرد پرس، رامین محمودی در گفت و گو با رسانه های کردستان، اظهار کرد: بارندگی که از روز گذشته در استان آغاز شده، هم اکنون تمامی محورهای مواصلاتی کردستان را تحت تأثیر قرار داده و سطح جاده ها لغزنده است.

وی افزود: نیروهای راهداری به صورت مستمر در محورهای مختلف استان مشغول گشت زنی و پایش مسیرها هستند تا در صورت بروز آب گرفتگی، ریزش کوه یا سایر موانع، اقدامات لازم برای رفع مشکلات و تأمین ایمنی تردد انجام شود.

معاون راهداری و حمل ونقل جاده ای کردستان با اشاره به وقوع ریزش کوه در برخی محورهای استان بیان کرد: در مسیرهای سروآباد، کامیاران و سنندج-مریوان نیز ریزش کوه گزارش شد که با حضور به موقع نیروهای راهداری، موانع از مسیر برداشته و اقدامات لازم برای ایمن سازی جاده ها انجام گرفت.

محمودی درباره وضعیت گردنه تته نیز گفت: این مسیر در محور سروآباد-اورامان از شب گذشته به دلیل بارش شدید باران و مه غلیظ مسدود شده است.

وی با اشاره به شرایط جغرافیایی این محور بیان کرد: عرض کم جاده و ارتفاع زیاد گردنه تته، تردد در شرایط نامساعد جوی را با خطر مواجه می کند و به همین دلیل برای حفظ ایمنی کاربران جاده ای، این مسیر مسدود شده است.

معاون راهداری و حمل ونقل جاده ای کردستان با اشاره به صدور هشدار قرمز هواشناسی و تداوم بارندگی ها از رانندگان خواست از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت سفر، با رعایت سرعت مطمئنه و احتیاط کامل رانندگی کنند.

محمودی همچنین بر ضرورت پرهیز از تردد در مسیرهای مستعد سیلاب تأکید کرد و از رانندگان خواست با توجه به لغزندگی جاده ها و احتمال بروز مخاطرات ناشی از بارندگی، توصیه های ایمنی را جدی بگیرند.

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
۱۹ سکه تقلبی با نقوش تاریخی در دیواندره کشف شد
خبر قبلی
۱۹ سکه تقلبی با نقوش تاریخی در دیواندره کشف شد
موافقت سوریه با استقرار دو گردان از نیروهای زن کرد در کوبانی، عفرین و حسکه
خبر بعدی
موافقت سوریه با استقرار دو گردان از نیروهای زن کرد در کوبانی، عفرین و حسکه
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.