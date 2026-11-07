بارش باران و لغزندگی جاده های کردستان/گردنه تته مسدود شد

سرویس کردستان - معاون راهداری و حمل ونقل جاده ای کردستان از بارش باران و لغزندگی تمامی محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: گردنه تته در محور سروآباد-اورامان به دلیل بارندگی شدید و مه غلیظ از شب گذشته مسدود شده است.

به گزارش کرد پرس، رامین محمودی در گفت و گو با رسانه های کردستان، اظهار کرد: بارندگی که از روز گذشته در استان آغاز شده، هم اکنون تمامی محورهای مواصلاتی کردستان را تحت تأثیر قرار داده و سطح جاده ها لغزنده است.

وی افزود: نیروهای راهداری به صورت مستمر در محورهای مختلف استان مشغول گشت زنی و پایش مسیرها هستند تا در صورت بروز آب گرفتگی، ریزش کوه یا سایر موانع، اقدامات لازم برای رفع مشکلات و تأمین ایمنی تردد انجام شود.

معاون راهداری و حمل ونقل جاده ای کردستان با اشاره به وقوع ریزش کوه در برخی محورهای استان بیان کرد: در مسیرهای سروآباد، کامیاران و سنندج-مریوان نیز ریزش کوه گزارش شد که با حضور به موقع نیروهای راهداری، موانع از مسیر برداشته و اقدامات لازم برای ایمن سازی جاده ها انجام گرفت.

محمودی درباره وضعیت گردنه تته نیز گفت: این مسیر در محور سروآباد-اورامان از شب گذشته به دلیل بارش شدید باران و مه غلیظ مسدود شده است.

وی با اشاره به شرایط جغرافیایی این محور بیان کرد: عرض کم جاده و ارتفاع زیاد گردنه تته، تردد در شرایط نامساعد جوی را با خطر مواجه می کند و به همین دلیل برای حفظ ایمنی کاربران جاده ای، این مسیر مسدود شده است.

معاون راهداری و حمل ونقل جاده ای کردستان با اشاره به صدور هشدار قرمز هواشناسی و تداوم بارندگی ها از رانندگان خواست از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت سفر، با رعایت سرعت مطمئنه و احتیاط کامل رانندگی کنند.

محمودی همچنین بر ضرورت پرهیز از تردد در مسیرهای مستعد سیلاب تأکید کرد و از رانندگان خواست با توجه به لغزندگی جاده ها و احتمال بروز مخاطرات ناشی از بارندگی، توصیه های ایمنی را جدی بگیرند.