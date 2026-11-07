۴۲ هزار نوزاد و کودک کردستانی غربالگری شنوایی شدند

سرویس کردستان – معاون توانبخشی اداره‌کل بهزیستی کردستان گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری، بیش از ۴۲ هزار نوزاد و کودک سه تا پنج سال در مناطق شهری و روستایی استان زیر پوشش برنامه غربالگری و سنجش شنوایی قرار گرفتند.

به گزارش کرد پرس، فرزانه بهرامی در گفتگو با خبرنگاران، اظهار کرد: برنامه غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان سه تا پنج سال با هدف تشخیص و مداخله زودهنگام اختلالات شنوایی، در سطح شهرها و روستاهای استان کردستان اجرا شد.

وی افزود: هم‌اکنون ۱۳ دستگاه سنجش شنوایی «OAE» ویژه نوزادان و کودکان شیرخوار به صورت پایگاه‌های ثابت در سطح استان فعالیت دارند.

معاون توانبخشی اداره‌کل بهزیستی کردستان ادامه داد: همچنین ۱۱ دستگاه غربالگری شنوایی ویژه کودکان سه تا پنج سال به صورت پایگاه‌های سیار در شهرها و روستاهای استان خدمات ارائه می‌کنند.

بهرامی با اشاره به فراهم بودن زیرساخت‌های غربالگری شنوایی در سراسر استان، گفت: کردستان از معدود استان‌های کشور است که تمامی شهرستان‌های آن از تجهیزات و امکانات غربالگری شنوایی برخوردار هستند و این ظرفیت، دسترسی خانواده‌ها به خدمات تشخیص زودهنگام را تسهیل کرده است.

وی بیان کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری، هشت هزار و ۵۲۵ نوزاد و ۳۴ هزار و ۶۰ کودک سه تا پنج سال مورد سنجش و غربالگری شنوایی قرار گرفتند.