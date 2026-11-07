تیراندازی در بازار الهال حسکه دو مجروح بر جای گذاشت

سرویس سوریه - در پی وقوع یک حادثه تیراندازی در بازار الهال در محله مشیرفه شهر حسکه، دو شهروند زخمی شدند که وضعیت یکی از آنها به دلیل اصابت گلوله به سر وخیم گزارش شده است.

به گزارش کردپرس، دیده‌بان حقوق بشر سوریه (SOHR) در گزارشی اعلام کرد روز جمعه ۶ نوامبر، در پی وقوع تیراندازی در بازار الهال واقع در محله مشیرفه شهر حسکه، دو نفر بر اثر اصابت گلوله زخمی شدند. یکی از مجروحان از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته و به‌شدت آسیب دیده است و فرد دیگر نیز از ناحیه دست مجروح شده است.

بر اساس این گزارش، فردی که از ناحیه سر زخمی شده بود، به بیمارستان الحکمه در شهر حسکه منتقل شده تا تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گیرد.

تاکنون اطلاعاتی درباره علت وقوع تیراندازی، هویت عامل یا عاملان این حادثه و انگیزه آنها منتشر نشده و مسئولیت این اقدام نیز مشخص نیست.

در همین ارتباط، دیده‌بان حقوق بشر سوریه پیش‌تر در تاریخ ۲ نوامبر نیز از زخمی شدن دو برادر در پی یک حمله مسلحانه در نزدیکی یکی از مساجد محله شیخ مقصود شهر حلب خبر داده بود.

بر اساس گزارش این نهاد، دو فرد مسلح ناشناس که سوار بر یک موتورسیکلت بودند، به این دو برادر تیراندازی کرده و هر دو را به‌شدت مجروح کرده بودند.

تکرار حوادث تیراندازی در مناطق مختلف سوریه، در شرایطی که وضعیت امنیتی همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو است، نگرانی‌هایی را درباره امنیت شهروندان و تداوم خشونت‌های مسلحانه ایجاد کرده است.