هشدار سفیر اسبق آمریکا در عراق پیرامون آینده اقلیم کردستان

سرویس جهان- زلمای خلیل‌زاد، سفیر پیشین آمریکا در عراق، با هشدار درباره احتمال تقسیم اقلیم کردستان عراق به دو اداره جداگانه، این سناریو را فاجعه‌بار و عقب‌گردی بزرگ برای کردها توصیف کرد و گفت که تنها بهره‌مندان از چنین تحولی، دشمنان اقلیم کردستان خواهند بود.

به گزارش کردپرس، زلمای خلیل‌زاد در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، به گزارش‌های منتشرشده درباره احتمال پایان تجربه اداره واحد اقلیم کردستان عراق و شکل‌گیری دو مدیریت جداگانه در این منطقه واکنش نشان داد.

سفیر پیشین آمریکا در عراق تأکید کرد که تقسیم اقلیم کردستان، فاجعه و عقب‌گردی بزرگ خواهد بود و تنها به سود دشمنان این منطقه تمام می‌شود.

خلیل‌زاد با تأکید بر ضرورت جلوگیری از چنین تحولی تصریح کرد که نباید اجازه داد اقلیم کردستان عراق تجزیه شود.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که اختلافات حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان بر سر نحوه اداره اقلیم، مشارکت در حکومت و تشکیل کابینه جدید، بار دیگر احتمال بازگشت به الگوی دو اداره‌ای در اقلیم کردستان را به موضوع بحث‌های سیاسی تبدیل کرده است.