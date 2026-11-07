موافقت سوریه با استقرار دو گردان از نیروهای زن کرد در کوبانی، عفرین و حسکه

سرویس جهان- سخنگوی یگان‌های مدافع زنان کرد سوریه اعلام کرد وزارت کشور دولت انتقالی سوریه با تشکیل دو گردان متشکل از نیروهای زن این یگان‌ها در ساختار نیروهای ویژه موافقت کرده است. این اقدام بر اساس توافق اولیه، زمینه استقرار نیروهای زن کرد در مناطق کوبانی، عفرین و حسکه را فراهم می‌کند.

به گزارش کردپرس، روکسان محمد، سخنگوی یگان‌های مدافع زنان، در گفت‌وگو با پایگاه خبری «امارگی» اعلام کرد وزارت کشور دولت انتقالی سوریه با تشکیل دو گردان زنانه از نیروهای این یگان‌ها در ساختار نیروهای ویژه موافقت کرده است. به گفته او، هر گردان حدود ۴۰۰ نیروی زن را در بر می‌گیرد.

او توضیح داد یکی از این گردان‌ها در استان حلب مستقر خواهد شد و نیروهای آن در مناطق کوبانی و عفرین فعالیت خواهند کرد. گردان دوم نیز در استان حسکه مستقر می‌شود.

سخنگوی یگان‌های مدافع زنان گفت این یگان‌ها فهرست اسامی یک‌هزار و ۴۸۴ نیروی زن را برای بررسی و تعیین وضعیت به نهادهای مربوطه ارائه کرده‌اند، اما هنوز پاسخی درباره پذیرش یا نحوه به‌کارگیری این نیروها دریافت نکرده‌اند.

او درباره روند مذاکرات با دولت انتقالی سوریه نیز گفت ارتباط میان دو طرف به‌صورت مستقیم انجام نمی‌شود و این تماس‌ها از طریق میانجی‌هایی از میان فرماندهان نیروهای امنیت داخلی موسوم به آسایش و فرماندهانی صورت می‌گیرد که در ساختار نهادهای دولتی ادغام شده‌اند. رکسان محمد معتقد است برگزاری نشست‌های مستقیم میان نمایندگان دو طرف می‌تواند روند مذاکرات را تسریع کند و زمینه دستیابی به پیشرفت بیشتری را فراهم آورد.

به گفته او، وضعیت نیروهای زنی که در چارچوب دو گردان مورد توافق قرار نمی‌گیرند، در مذاکرات بعدی بررسی خواهد شد تا سازوکار لازم برای ادغام آنان در نیروهای امنیت داخلی تعیین شود.

او تأکید کرد توافق‌های کنونی به معنای توافق بر سر تمام جزئیات یا دستیابی به راه‌حلی نهایی نیست و گفت گفت‌وگوها همچنان در مراحل ابتدایی قرار دارد و مذاکرات درباره چگونگی ادغام نیروهای یگان‌های مدافع زنان در نهادهای امنیتی دولت انتقالی سوریه ادامه دارد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که چگونگی ادغام نیروهای نظامی و امنیتی اداره خودگردان در ساختارهای دولت انتقالی سوریه، از موضوعات مهم مذاکرات میان دو طرف به شمار می‌رود و جایگاه نیروهای زن کرد نیز یکی از محورهای این گفت‌وگوهاست.